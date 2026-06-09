Bundesheer ruft alle Soldaten und Soldatinnen dazu auf, ihre Uniform zu tragen

Das österreichische Bundesheer hat am Tag der Miliz einen Aufruf an alle Soldaten und Soldatinnen gerichtet, ihre Uniform im Alltag zu tragen. Der Aufruf soll ein Zeichen für die Bedeutung der Miliz setzen und deren Beitrag zur Sicherheit Österreichs für die Bevölkerung sichtbar machen.

Das österreich ische Bundesheer hat am Tag der Miliz alle Soldaten und Soldatinnen dazu aufgerufen, ihre Uniform im Alltag zu tragen. Der Aufruf soll ein Zeichen für die Bedeutung der Miliz setzen und deren Beitrag zur Sicherheit Österreich s für die Bevölkerung sichtbar machen.

Der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und dem Generalstabschef ist es gelungen, einen Tagesbefehl zu erteilen, der den Soldaten und Soldatinnen des Bundesheeres auffordert, ihre Uniform im öffentlichen Raum zu tragen. Dieser Aufruf gilt für alle Soldaten und Soldatinnen, unabhängig davon, ob sie dem Präsenz- oder Milizstand angehören. Die über 32.000 Milizsoldaten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Einsatzbereitschaft des Bundesheeres.

Die Verteidigungsministerin Tanner erklärte, dass die Miliz ein unverzichtbarer Bestandteil der Landesverteidigung ist und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Diskussionen zeigt sich, wie wichtig regelmäßige Milizübungen für die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres sind. Sie aufforderte die Soldaten und Soldatinnen, Farbe zu bekennen und der Bevölkerung ihren Wehrwillen zu zeigen





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