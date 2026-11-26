Das österreichische Bundesheer erwägt ein Einfahrverbot für Tesla, Volvo und chinesische Marken auf Kasernengelände. Ursache sind Bedenken wegen Datenspeicherung und Überwachung durch ausländische Geheimdienste.

Das Österreichische Bundesheer beabsichtigt, den Zugang zu militärischen Liegenschaften für Fahrzeuge bestimmter ausländischer Marken zu beschränken. Dieser Schritt zielt darauf ab, potenzielle Sicherheitsrisiken durch die Datenspeicherung und Datenübertragung moderner Fahrzeugsysteme zu minimieren. Besonders betroffen sind dabei Fahrzeuge des US-amerikanischen Herstellers Tesla sowie des schwedischen Autosherstellers Volvo. Der Grund für diese strikten Maßnahmen liegt in der befürchteten Weitergabe sensibler Informationen an staatliche Stellen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheitsbedenken gegen vernetzte Fahrzeuge

Bundesheersprecher Michael Bauer hat diese Pläne am Mittwoch im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung in der Stadt Baden öffentlich dargelegt. Die zentrale Sorge der militärischen Führung besteht darin, dass die in den Fahrzeugen verbauten zahlreichen Kameras und Sensoren Daten erfassen, die nicht nur lokal, sondern auf Servern außerhalb Europas gespeichert werden. Nach Ansicht des Sprechers besteht die Gefahr, dass diese erfassten Informationen ungeachtet des Willen der Fahrzeughalter an chinesische Geheimdienste übermittelt werden. Diese Befürchtung gilt als Haupttreiber für die geplante Regelung, die darauf abzielt, die informationssicherheit auf den Kasernengebieten strikt zu gewährleisten.

Also read Amazon Autos startet 2027 in Großbritannien: Hyundai als erster Partner

Betroffene Hersteller und Eigentumsverhältnisse

Zu den direktesten Zielgruppen der neuen Richtlinien zählen neben Tesla auch Fahrzeuge der Marke Volvo. Die Einordnung von Volvo in den Anwendungsbereich des Verbots resultiert aus den aktuellen Eigentumsstrukturen im Automobilsektor. Der schwedische Automobilhersteller befindet sich seit dem Jahr 2010 im Besitz des chinesischen Geely-Konzerns. Diese Tatsache führt dazu, dass Fahrzeuge dieser Marke den gleichen Sicherheitsbedenken unterliegen wie reine chinesische Marken. Die Datenarchitektur dieser Fahrzeuge wird als potenzielles Sicherheitsrisiko eingestuft, da die Infrastruktur der Datenverarbeitung in Ländern stattfindet, die nicht den strengen Datenschutzstandards der EU entsprechen oder deren Geheimdienstgesetze als Bedrohung für die nationale Sicherheit gewertet werden.

Auswirkungen auf das militärische Personal

Die geplante Einfahrbeschränkung trifft nicht nur externe Besucher, sondern insbesondere auch die eigenen Mitarbeiter des Österreichischen Bundesheeres. Soldaten und Zivilbedienstete, die private Fahrzeuge mit den betroffenen Marken besitzen, werden künftig voraussichtlich nicht mehr auf das militärische Gelände einfahren dürfen. Derzeit befinden sich Gespräche zwischen der Bundesheer-Leitung und der Personalvertretung über die konkreten Ausgestaltung und Übergangsfristen dieser Maßnahme. Diese internen Verhandlungen sind entscheidend, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten und den Mitarbeitern Alternativen zur Anreise zu ihren Einsatzorten auf den Kasernen zu bieten.

Advertisement

Gespannte Sicherheitslage in ganz Österreich

Die Verschärfung der Maßnahmen steht im Kontext einer als angespannt beschriebenen Sicherheitslage an verschiedenen Standorten in Österreich. Wie bei der Veranstaltung in Baden deutlich wurde, finden nahezu täglich Versuche der Ausspähung von Kasernenstandorten statt. Diese Bedrohungen äußern sich nicht nur durch physisches Eindringen, sondern vor allem durch elektronische Überwachung. Drohnen überfliegen regelmäßig militärische Einrichtungen, und Gebäude werden fotografiert, um Schwachstellen oder Sicherheitslücken zu identifizieren. Dieser Hintergrund erklärt die Dringlichkeit, die das Bundesheer mit der Abschottung datenverarbeitender Systeme in Fahrzeugen verbindet.

Internationale Vorbilder und vergleichbare Maßnahmen

Österreich ist mit dieser Entwicklung nicht allein, da ähnliche Sicherheitsdiskussionen auch in anderen europäischen Nachbarländern geführt werden. Bereits Anfang November hatte die Deutsche Bundeswehr angekündigt, vergleichbare Einschränkungen zu verhängen. In Deutschland erstrecken sich die Verbote dabei nicht nur auf Automobile, sondern betreffen auch die Produktion und Nutzung von Drohnen aus chinesischer Fertigung. Diese parallelen Entwicklungen deuten auf eine grenzüberschreitende Strategie hin, um kritische Infrastrukturen und militärische Einrichtungen vor potenziellen cyberphysischen Bedrohungen durch technologieabhängige Fahrzeuge und Luftfahrzeuge zu schützen.