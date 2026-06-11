Bundesheer-Helikopter landet mitten auf einem Feld

Ein Black Hawk Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres landete mitten auf einem Feld, nachdem ein Zwischenfall im Cockpit aufgetreten war. Die Crew entschied sich aus Sicherheitsgründen, vorerst bei der nächsten Möglichkeit zu landen, um den Fehler zu überprüfen.

Am Donnerstagvormittag kam es bei einem Flug des Bundesheer es zu einem Zwischenfall im Cockpit . Die Crew musste mit dem Black Hawk sofort landen. Einige Bewohner der 1.500-Seelen-Gemeinde Hernstein in Niederösterreich staunten am Donnerstag kurz nach 14 Uhr, als plötzlich ein Black Hawk Hubschrauber des österreichischen Bundesheer es zum Landeanflug ansetzte.

Der amerikanische Helikopter landete schließlich mitten auf einem Feld – Augenzeugen vermuteten schon das Schlimmste. Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at





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