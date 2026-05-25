Bundesheer-Experte Ziegler: Drohnen und KI in der Kriegsführung

Bundesheer-Experte Ziegler spricht über die Auswirkungen von Drohnen und Künstlicher Intelligenz (KI) auf die moderne Kriegsführung und betont, dass Drohnen und KI zwar ein wichtiges Element in der Kriegsführung darstellen, aber kein Allheilmittel sind. Er betont auch die Bedeutung der Kommunikation zwischen Drohnen und Bedienern und die Herausforderungen bei der Ausbildung und Entwicklung von Drohnen.

Manche Drohnen angriffe im Ukraine-Krieg könnten Kriegsverbrechen darstellen, sagt Bundesheer -Experte Ziegler. Er schildert, wie Österreichs Militär auf die technologischen Entwicklungen reagiert. Drohnen und Künstliche Intelligenz (KI) spielen in den Analysen über moderne Kriegsführung eine entscheidende Rolle.

Einige Experten befürchten, dass diese Systeme teils überschätzt werden. Hartmuth Ziegler, Oberstleutnant im Bundesheer, betont, dass Drohnen und KI zwar ein gewichtiges Element in der Kriegsführung darstellen, aber kein Allheilmittel sind. Er betont, dass die Kommunikation zwischen Drohnen und Bedienern ein entscheidender Faktor ist und dass die Technik derzeit noch nicht perfekt ist. Derzeit gibt es eine Pattsituation, und der Sieger wird derjenige sein, der seine eigenen Truppen und Drohnen bewegen und zugleich den Gegner stören kann.

Der Bundesheer bereitet sich auf die Entwicklung und Ausbildung von Drohnen vor, aber es ist schwierig, Prognosen zu treffen und Ausbildungen zu planen. Drohnen werden voraussichtlich in Zukunft neue Technologien benötigen, die bisher noch nicht erfunden wurden. Die Ausbildung sollte weg von Produkten auf Fähigkeiten ausgerichtet werden, um die Fähigkeiten der Soldaten zu verbessern. Drohnen sind kein Allheilmittel, und klassische Waffensysteme wie Panzer werden weiterhin wichtig sein. Die militärischen Techniken mit Manövern verlieren nicht an Bedeutung





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