Bundesheer baut militärdiplomatische Präsenz aus: Mehr Attachés und neue Büros

Österreich erweitert seine militärdiplomatische Präsenz weltweit. Geplant sind mehr Verteidigungsattachés, die Eröffnung eines Büros in Japan und die Verstärkung der Zusammenarbeit in Indien. Zudem wird erstmals eine Frau als Attaché-Unteroffizier eingesetzt.

Das Bundesheer plant eine signifikante Erweiterung seiner militärdiplomatischen Präsenz, um die internationale Zusammenarbeit zu stärken und die Sicherheit Österreichs zu gewährleisten. Konkret sieht die Strategie vor, die Anzahl der Verteidigungsattachés bis zum Jahr 2027 zu erhöhen und die bestehenden diplomatischen Beziehungen zu erweitern. Derzeit ist Österreich mit 60 Verteidigungsattachés weltweit vertreten.

Diese Diplomaten sind die direkten Ansprechpartner des Bundesheeres im Ausland und tragen maßgeblich zur Informationsbeschaffung und zur Pflege strategischer Partnerschaften bei. Die Erweiterung umfasst nicht nur eine quantitative Ausweitung, sondern auch eine strategische Neuausrichtung, um den wachsenden geopolitischen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahmen und betont die essenzielle Rolle der Attachés für die nationale Sicherheit. \Ein zentraler Bestandteil der Ausbaupläne ist die Eröffnung eines Verteidigungsattachébüros in Japan im Jahr 2027. Diese Entscheidung unterstreicht die wachsende Bedeutung der indo-pazifischen Region für Österreichs sicherheitspolitische Interessen und die Notwendigkeit, die Beziehungen zu wichtigen Partnern in dieser Region zu intensivieren. Neben Japan wird auch die Präsenz in Indien verstärkt. Für 2026 ist die Zuteilung eines Roving-Attachés (Reiseattachés) für Indien vorgesehen. Diese Reiseattachés sind mobil und betreuen mehrere Länder gleichzeitig, was die Flexibilität des diplomatischen Netzwerks erhöht und eine effiziente Ressourcennutzung ermöglicht. Das bereits bestehende Netzwerk strukturierter militärdiplomatischer Beziehungen erstreckt sich über 81 Nationen und umfasst Europa, Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika. Dieses weitverzweigte Netzwerk wird durch ein sogenanntes Roving-Attachébüro mit Sitz in Wien ergänzt, das die Betreuung mehrerer Staaten übernimmt und so eine umfassende globale Präsenz sicherstellt. \Ein weiterer wichtiger Aspekt der geplanten Veränderungen ist die Förderung der Gleichstellung und Diversität innerhalb des Bundesheeres. Mit August 2026 wird erstmals eine Frau als Attaché-Unteroffizier in Schweden eingesetzt. Diese Maßnahme spiegelt das Engagement der Verteidigungsministerin und des Ministeriums wider, die Chancengleichheit zu fördern und die Repräsentation verschiedener Geschlechter in Führungspositionen zu erhöhen. Die Verteidigungsattachés sind somit nicht nur wichtige Akteure in der internationalen Zusammenarbeit, sondern repräsentieren auch das moderne, vielfältige Gesicht des Bundesheeres. Die Ministerin betont die unverzichtbare Rolle der Verteidigungsattachés als „Augen und Ohren des Bundesheeres im Ausland“ und ihren Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit und zur Sicherheit Österreichs. Diese umfassenden Maßnahmen sind ein klares Bekenntnis zur Stärkung der nationalen Sicherheit und zur aktiven Gestaltung der internationalen Beziehungen





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