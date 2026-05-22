Bundesgerichtshof bestätigt lebenslange Haftstrafe für islamistischen Anschlag in Solingen

Zwei Jahre nach dem Anschlag von Solingen, bei dem drei Menschen getötet wurden, hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen den Täter Issa H. bestätigt. H. wurde wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Knapp zwei Jahre nach dem islamistisch motivierten Anschlag von Solingen mit drei Toten hat der deutsche Bundesgerichtshof ( BGH ) in Karlsruhe das Urteil gegen den Täter bestätigt.

Issa H., ein Syrer, wurde rechtskräftig zur lebenslangen Haftstrafe wegen der Morde verurteilt. Der 26-Jährige hatte 2024 auf dem Stadtfest der nordrhein-westfälischen Stadt drei Menschen erstochen und acht weitere teils schwer verletzt. Der Täter hatte die Ideologie der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verinnerlicht und lehnte die freiheitlich geprägte Lebensweise westlicher Gesellschaften ab. Er hatte auf dem Fest möglichst viele Menschen töten wollen, die er als Repräsentanten der westlichen Gesellschaft ansah.

Von anderen IS-Mitgliedern wurde er bestärkt und beraten. Am Abend des 23. August 2024 stach der damals 26-Jährige auf Festbesucher ein. Dazu benutzte er ein Tranchiermesser mit einer Klingenlänge von 19 Zentimetern.

Nach den Taten floh er, wurde aber einen Tag später nach einer Fahndung gefasst. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen gegen ihn. Der Anschlag löste deutschlandweit Bestürzung und eine Debatte über Änderungen in der deutschen Flüchtlings- und Asylpolitik aus. Im Mai 2025 begann der Prozess gegen den Angeklagten in Düsseldorf.

Knapp vier Monate später, im September 2025, verhängte das Oberlandesgericht die Höchststrafe. Es sprach H. wegen dreifachen Mordes und neunfachen Mordversuchs schuldig und zusätzlich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, wodurch eine vorzeitige Entlassung praktisch ausgeschlossen ist. Zusätzlich ordnete es seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der Strafe an. Es ging davon aus, dass der Täter weiter gefährlich ist. Er habe noch immer eine radikalislamische Haltung und weitere ähnliche Gewalttaten seien zu erwarten.

H. wandte sich an den BGH, um das Urteil überprüfen zu lassen. Dieser fand aber keine Rechtsfehler, die Revision hatte keinen Erfolg. Das Verfahren ist nun nach BGH-Angaben rechtskräftig abgeschlossen





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