Bundesgericht stoppt Trump-Regierung bei US-Kongresswahlen

Ein US-Bundesgericht untersagt der Trump-Regierung, Wahlhelfer in Kalifornien mit Strafverfolgung zu bedrohen. Die einstweilige Anordnung gilt bis zum 16. November vor den Wahlen.

Eine Bundesrichterin in Kalifornien hat am Freitag, den 30. Oktober, der Regierung von Donald Trump klare Grenzen gesetzt. Das US- Justizministerium darf Wahlhelfer nicht mit Strafverfolgung bedrohen, um die Bearbeitung oder Auszählung bestimmter Stimmzettel zu verhindern. Diese entscheidung fällt wenige Tage vor den US-Kongresswahlen und soll die Integrität des Wahlprozesses sichern.

Richterin Thompson erteilt klare Anweisung

Das Bundesgericht untersagt der Trump-Regierung, Wahlverantwortliche mit Strafverfolgung unter Druck zu setzen. Das US-Justizministerium darf Wahlhelfer nicht mit Strafverfolgung bedrohen, um die Bearbeitung oder Auszählung bestimmter Stimmzettel zu verhindern. Das entschied Richterin Trina Thompson am Freitag in Kalifornien. Vertreter des Justiz- und des Heimatschutzministeriums stehen vor einer klaren juristischen Hürde.

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Das Vorgehen der Regierung könnte nach Ansicht Thompsons die Durchführung der Wahl beeinträchtigen und rechtmäßig wahlberechtigte Bürger um ihr Stimmrecht bringen. Besonders brisant ist die Position des Leiters des US-Justizministeriums. An der Spitze des US-Justizministeriums steht seit August Todd Blanche. Der 52-Jährige ist ein früherer persönlicher Anwalt von Donald Trump. Er vertrat den heutigen Präsidenten in mehreren Strafverfahren. Dazu gehören auch Prozesse während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024.

Nach der Entlassung von Justizministerin Pam Bondi im April übernahm Blanche zunächst interimistisch die Leitung der Behörde. Am 10. August wurde er offiziell als Justizminister vereidigt. Damit führt ausgerechnet ein langjähriger juristischer Vertrauter Trumps jene Behörde, deren Vorgehen nun von einem Bundesgericht gestoppt wurde. Ob Blanche die beanstandeten Maßnahmen persönlich angeordnet hat, ist nicht belegt. Die einstweilige Anordnung gilt bis zum 16. November.

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Widerstand gegen Aussonderung von Stimmzetteln

Sie verbietet dem Justiz- und Heimatschutzministerium, Wahlverantwortliche allein aufgrund von Behauptungen über eine fehlende Wahlberechtigung zur Entfernung registrierter Wähler aus den Listen zu drängen. Thompson stellte ausdrücklich klar, dass Wahlhelfer nicht gegen Bundesstrafrecht verstoßen, wenn sie ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen. Das gelte auch dann, wenn die Regierung behaupte, ein registrierter Wähler sei gar nicht wahlberechtigt.

Bereits am Mittwoch hatte das Justizministerium vor einem anderen Bundesgericht eine Niederlage einstecken müssen. Die Behörde wollte erreichen, dass mehr als 20.000 Stimmzettel in Kalifornien ausgesondert werden. Als Begründung führte das Ministerium Zweifel an der US-Staatsbürgerschaft der betroffenen Wähler an. Das Gericht wies den Vorstoß zurück. Auch ein Berufungsgericht lehnte am Freitag einen entsprechenden Antrag ab.

Geklagt hatten im aktuellen Verfahren Gewerkschaften und Bürgerrechtsorganisationen. Sie werfen der Regierung vor, mit ihren Drohungen in die Durchführung der Kongresswahlen einzugreifen. Für Richterin Thompson war die Dringlichkeit entscheidend. Die Stimmzettel wurden bereits ausgegeben. Die Amerikaner haben bereits mit der Stimmabgabe begonnen. Wahlhelfer haben bereits mit der Bearbeitung der Stimmzettel begonnen, wie sie in ihrer Entscheidung festhielt.

Auswirkungen auf die Midterms am 3. November

Die US-Kongresswahlen finden am 3. November statt. Bei den sogenannten Midterms wird das gesamte Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats neu gewählt. Die einstweilige Anordnung gegen die Trump-Regierung bleibt damit auch über den Wahltag hinaus in Kraft. Dies stellt sicher, dass die Auszählung und Bearbeitung der Stimmen bis zum Schluss ohne rechtliche Einschüchterung der Wahlhelfer erfolgen kann.

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Die Entscheidung markiert einen wichtigen Präzedenzfall im Umgang mit Wahlverfahren in den Vereinigten Staaten. Sie schützt die Unabhängigkeit der Wahlhelfer vor politischem Druck. Die Klarheit der Anweisung durch Richterin Thompson bietet Rechtssicherheit für alle Beteiligten am Wahlprozess. Die Regierung muss sich nun an die strikten Vorgaben halten, um die Rechte der Wähler nicht weiter zu gefährden. Der Konflikt zwischen Exekutive und Judikatrix zeigt die Spannungen vor der wichtigen Wahlperiode.