Die Bundesanwaltschaft nimmt drei Jugendliche fest, die der Terrorgruppe Terror 18 angehören sollen. Die Gruppe plante Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Deutschland.

Die Bundesanwaltschaft in Deutschland hat drei mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Sie wirft den Jugendliche n im Alter von 14 bis 15 Jahren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Unter anderem soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen (Luhe) geplant haben. In mehreren deutschen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt. Die Vereinigung soll aus der sich schnell radikalisierenden Internetgruppe Terror 18 entstanden sein.

Radikalisierung über Internetgruppe Terror 18

Die Mitglieder dieser Gruppierung eint eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Ihr Ziel sei es gewesen, im Namen von Terror 18 schwerste Straftaten zu begehen. Dazu zählen vor allem Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur gezielten Tötung von Ausländern und politischen Gegnern. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch die Ermittlungen gegen drei weitere Verdächtige von den bisher zuständigen Staatsanwaltschaften übernommen. Diese drei Beschuldigten gehören ebenfalls zu der Gruppe und sitzen bereits in Untersuchungshaft.

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Festnahmen in Brandenburg Niedersachsen und Schleswig Holstein

Die Festnahmen am Mittwoch erfolgten im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, dem niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Zeitgleich fanden Durchsuchungen in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen statt. Die Durchsuchungen richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind. Ihnen wird teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Teilweise wird ihnen auch die Nichtanzeige geplanter Straftaten zur Last gelegt.

Vernehmungen beim Bundesgerichtshof und Amtsgericht Helmstedt

Zwei der festgenommenen Beschuldigten sollen heute einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden. Dieser Richter entscheidet darüber, ob die Jugendlichen in Untersuchungshaft kommen. Der dritte Beschuldigte wird am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Gruppe durch das Internet rekrutiert wurde. Die Mitglieder zeigen eine starke Bindung an die Ideologie der extrem rechten Szene.

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Geplante Angriffe auf Flüchtlinge und politische Gegner

Die geplante Tat in Winsen (Luhe) im Bundesland Niedersachsen stellt einen der schwerwiegenden Angriffe dar, die von der Gruppe vorbereitet wurden. Die Täter sollen sich speziell auf Brandstiftung spezialisiert haben. Neben dem Angriff auf die Flüchtlingsunterkunft waren auch politische Gegner Ziele der Gruppe. Die Bundesanwaltschaft betont die Gefährlichkeit der jungen Täter aufgrund ihrer radicalen Ideologie und ihrer Bereitschaft zu gewalttätigen Aktionen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Internationale Aufmerksamkeit und Sicherheitsmaßnahmen

Die Festnahmen haben große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und den Medien ausgelöst. Die Bundesanwaltschaft arbeitet eng mit den Landesbehörden zusammen, um die Strukturen der Terrorgruppe zu zerschlagen. Die Durchsuchungen in mehreren Bundesländern zeigen die Reichweite der Gruppe. Die Sicherheitsbehörden warnen vor weiteren Angriffen und appellieren an die Bevölkerung, Verdachtsmomente sofort zu melden. Die jugendlichen Beschuldigten stehen unter hoher Beobachtung.