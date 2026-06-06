Bulls Kapfenberg entthronen Oberwart nach dramatischer Finalserie

Die Kapfenberger Bulls sichern sich trotz früher Rücklage den Titel und beenden die Dominanz Oberwarts. Ein knappes Spiel mit nervenaufreibendem Finish entscheidet die Serie.

Oberwart , das mit zwei Siegen in die finale Serie gestartet war, konnte sich im Finish nicht mehr gegen seine Entthronung nach zwei Titeln en suite wehren.

Das Spiel in der Steiermark war einmal mehr nichts für schwache Nerven. Zur Halbzeit noch drei Punkte im Rückstand gingen die Hausherren um Kapitän Nemanja Krstic mit einem Plus-Eins ins Schlussviertel, wo sie die deutlich besseren Nerven bewiesen. Ein 9:2-Lauf zu Beginn brachte praktisch die Vorentscheidung, Oberwart konnte in den finalen Minuten nicht mehr nachlegen und muss weiter auf sein fünftes Championat nach 2011, 2016, 2024 und 2025 warten.

Die im Grunddurchgang erstplatzierten und im Play-off bis zum Finale makellosen Bulls Kapfenberg brachten ihre Saison damit doch noch zu einem erfolgreichen Ende. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Finalserie hatte es schon etwas düster ausgeschaut für die Steirer, die im Cupfinale im vergangenen Jänner im Endspiel gegen Wels noch durch die Finger geschaut hatten. Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie habenFügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu





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