Nach acht Wahlen in fünf Jahren feiert Bulgarien eine historische Mehrheit für die Partei des neuen Regierungschefs Rumen Radew. Während die Bevölkerung auf ein Ende der Korruption hofft, wachsen in Brüssel die Bedenken hinsichtlich der außenpolitischen Ausrichtung des Landes.

Nach einer turbulenten politischen Ära mit acht Parlamentswahl en in fünf Jahren steht Bulgarien vor einer historischen Zäsur. Der Erdrutschsieg der neu gegründeten Partei Progressives Bulgarien (PB) unter der Führung des ehemaligen Staatschefs Rumen Radew markiert eine Zeitenwende im Land. Mit einem beeindruckenden Stimmenanteil von 44,7 Prozent hat sich die PB 107 der insgesamt 240 Mandate im Parlament gesichert.

Damit kann erstmals seit drei Jahrzehnten wieder eine Regierungspartei auf eine absolute Mehrheit bauen, was die langwierige Phase der instabilen Minderheitsregierungen beendet. Die traditionsreiche Gerb-Partei, die das Land fast zwei Jahrzehnte lang dominierte, musste massive Verluste hinnehmen und sieht sich mit einer drastisch geschrumpften Fraktionsstärke konfrontiert. Der Aufstieg des 62-jährigen ehemaligen Kampfpiloten Radew wird in der bulgarischen Bevölkerung vor allem mit der Hoffnung auf einen radikalen Neuanfang verknüpft. Radew hat sich den kompromisslosen Kampf gegen Korruption und das von ihm als oligarchisch kritisierte Staatsmodell auf die Fahne geschrieben. Sein explizites Versprechen, das politische Erbe von Akteuren wie Bojko Borissow und Dejan Peewski zu beenden, mobilisierte nicht nur seine Anhängerschaft, sondern auch eine Generation, die sich nach Jahren des Stillstands und der politischen Apathie nach echtem Wandel sehnt. Während in Sofia Aufbruchstimmung herrscht, blickt man in Brüssel mit einer Mischung aus Skepsis und Sorge auf die neue politische Konstellation am Balkan. International wird Rumen Radew aufgrund seiner russophilen Tendenzen und seiner kritischen Haltung gegenüber EU-Sanktionen gegen Moskau sowie der Ablehnung von Militärhilfen für die Ukraine als bulgarisches Pendant zu Viktor Orbán wahrgenommen. Namhafte westliche Medien warnen vor einer möglichen Destabilisierung der EU-Einheit durch den neuen bulgarischen Regierungschef. Radew selbst weist diese Klassifizierung entschieden zurück und bezeichnet seine Politik als realistisch und probulgarisch. Er betont, dass für seine Wähler, insbesondere die jüngere Generation, nicht außenpolitische Bündnisfragen im Zentrum stehen, sondern die Überwindung des korrupten Systems im Inneren des Landes. Dennoch bleibt die Sorge bestehen, ob Bulgarien unter seiner Führung einen Sonderweg einschlagen könnte, der den westlichen Konsens innerhalb der NATO und EU herausfordert. Die Analyse der aktuellen Lage deutet jedoch darauf hin, dass Bulgariens Abhängigkeit von EU-Geldern und Investitionen einen echten Bruch mit dem Westen unwahrscheinlich macht. Auch wenn Radew den Dialog mit Moskau sucht, ist ein Austritt aus den westlichen Strukturen kaum zu erwarten, da das Land wirtschaftlich zu eng mit der Europäischen Union verflochten ist. Experten vergleichen ihn daher eher mit dem ungarischen Oppositionellen Péter Magyar als mit dem autokratischen Orbán. Ob Radew tatsächlich der erhoffte Staatserneuerer ist oder eine Herausforderung für die europäische Stabilität bleibt, wird maßgeblich davon abhängen, wie er die ökonomische Transformation des ärmsten EU-Mitgliedstaates gestaltet und ob er die hohen Erwartungen seiner Wähler an eine transparente und saubere Regierungsführung erfüllen kann





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