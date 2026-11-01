Bulgarien Stichwahl: Jotowa und Gjurow entscheiden über Ukraine-Kurs

In Bulgarien beginnt die Stichwahl um das Präsidentenamt. Ilijana Jotowa und Andrej Gjurow liefern sich ein Rennen um die Ausrichtung des Landes. Mehr Details hier.

In Bulgarien ist am gestrigen Sonntag die entscheidende Stichwahl um das höchste Staatsamt der Nation gestartet. Bei diesem wichtigen politischen Ereignis treffen die amtierende Präsidentin Ilijana Jotowa und der ehemalige Interimsministerpräsident Andrej Gjurow aufeinander. Die Wähler haben die Möglichkeit, bis 19.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, was einer lokalen Uhrzeit von 20.00 Uhr entspricht, ihre Stimme abzugeben. Dieser Wahlakt ist von erheblicher Bedeutung für die zukünftige geopolitische Ausrichtung des Landes an der Ostflanke der NATO.

Gjurow setzt auf prowestliche Ausrichtung

Der 50-jährige Andrej Gjurow, der über einen doktorellen Abschluss in Ökonomie verfügt, tritt als konsequenter Verfechter der prowestlichen Orientierung an. Er wird von dem reformwilligen und liberal-konservativen Oppositionslager massiv unterstützt. Für Gjurow steht ein klarer außenpolitischer Kurswechsel zur Debatte. Ein Sieg würde auf eine engere Anbindung an westliche Partner und eine deutlich stärkere Unterstützung der Ukraine im aktuellen Krieg mit Russland hindeuten.

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Die Stichwahl wurde erforderlich, da bei der ersten Runde keine der insgesamt 27 kandidierenden Personen die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erreichen konnte. Bei dieser ersten Abstimmung rutschten die beiden Bestplatzierten knapp auseinander. Die 62-jährige Amtsinhaberin Ilijana Jotowa erhielt dabei 34,76 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz folgte Andrej Gjurow mit 31,95 Prozent der Wählerstimmen. Diese knappen Unterschiede machen die aktuelle Stichwahl besonders spannend und unentschieden.

Jotowa verbindet unterschiedliche Lager

Ilijana Jotowa, eine ehemalige Abgeordnete im Europäischen Parlament, sieht sich in dieser Stichwahl mit einer komplexen politischen Unterstützungskonstellation konfrontiert. Ursprünglich wurde sie von der allein regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien unterstützt. Zudem zählten die Sozialisten zu ihren treuen Anhängern, deren Sprecherin sie in der Vergangenheit sogar einmal war. Für die aktuelle Stichwahl erhielt sie jedoch auch Zuspruch von prorussischen Nationalisten.

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Jotowa hat im Wahlkampf wiederholt den Ansatz einer Friedenslösung für die Ukraine betont. Ihr Fokus liegt dabei stark auf diplomatischen Verhandlungen mit Russland. Sollte sie die Wahl gewinnen, wird erwartet, dass sie die bisherige zurückhaltende Linie des bulgarischen Regierungschefs Rumen Radschow im Präsidialamt fortsetzt. Vor seinem Rücktritt als Staatschef fungierte Jotowa als dessen Stellvertreterin, was ihre politische Erfahrung unterstreicht.

Wirtschaftsnot prägt die Stimmung

Neben den außenpolitischen Fragen spielen auch drängende innenpolitische Themen eine entscheidende Rolle bei der Stimmabgabe der rund 6,5 Millionen wahlberechtigten Bulgaren. Die steigenden Lebenshaltungskosten bereiten der Bevölkerung in einem der ärmsten Länder der Europäischen Union erhebliche Sorgen. Auch die hohen Treibstoffpreise belasten die privaten Haushalte weiter. Die Präsidentschaftswahl gilt daher auch als wichtiger Test für die aktuelle Regierung nach einem halben Amtsjahr.

Die regierende Partei Progressives Bulgarien hat sich direkt und offen für die Kandidatur von Ilijana Jotowa ausgesprochen. Dies bindet das Ergebnis der Stichwahl eng an die Popularität der aktuellen Regierungspolitik. Um die Wählerstimmen nicht zu beeinflussen, dürfen Prognosen von Meinungsforschungsinstituten erst nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht werden. In der Wahlnacht wird kaum mit offiziellen Endergebnissen gerechnet, was die Spannung am Abend weiter erhöht.

Historische Bedeutung der Wahl

Der Ukraine-Krieg unweit von Bulgarien verleiht dieser Wahl in dem Land eine völlig neue und ernste Dimension. Die Entscheidung in der Stichwahl wird maßgeblich darüber bestimmen, wie sich das Land in den kommenden Jahren im europäischen Kontext positioniert. Ob die Linie der Zurückhaltung beibehalten oder ein neuer, prowestlicher Akzent gesetzt wird, steht noch in den Sternen. Die Wähler stehen vor einer fundamentalen Weichenstellung für die nationale Zukunft.

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Die Analyse der politischen Landschaft zeigt, dass beide Kandidaten unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle Bulgariens in der Welt vertreten. Gjurow sieht darin eine Verpflichtung zur Solidarität mit westlichen Partnern. Jotowa priorisiert den direkten diplomatischen Dialog mit allen Konfliktparteien. Diese grundlegende Unterschiedlichkeit in der Weltanschauung macht die aktuelle Wahl zu einem Moment von historischer Tragweite für die Region.