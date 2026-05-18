Bulgarien hat drei Jahre lang an der Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) verzichtet, da das Land aufgrund eines Geldmangels in Schwierigkeiten war. Nun kehrt Bulgarien als Sieger zurück, was für das Armenhaus Europas eine Riesenchance ist. Der ESC-Sieg ist nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die gedemütigte bulgarische Seele ein Segen.

Bulgarien hat drei Jahre lang an der Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) verzichtet, da das Land aufgrund eines Geldmangel s in Schwierigkeiten war. Nun kehrt Bulgarien als Sieger zurück, was für das Armenhaus Europa s eine Riesenchance ist.

Der ESC-Sieg ist nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die gedemütigte bulgarische Seele ein Segen. Während Bulgarien in der Vergangenheit aufgrund seiner Schwarzmeer-Küste die Meinung hatte, es besser zu haben als andere, ist das Land in den letzten Jahren aufgrund der Transformation zur Demokratie und der EU-Osterweiterung auf den letzten Platz zurückgefallen. Die Bevölkerung ist seit 1990 von neun auf sieben Millionen geschrumpft, das Land leidet unter Korruption und Armut, und die politischen Verhältnisse sind instabil.

In fünf Jahren fanden acht Parlamentswahlen statt. Der ehemalige Staatschef Rumen Radew wurde Ende April zum neuen Regierungschef gewählt. Der Ex-General gilt als Russland-freundlich und hat den Kampf gegen Korruption und Oligarchie angesagt. Bulgarien sehnt sich nach Anerkennung und Anschluss an Europa.

Nach einer langen Durststrecke bringt der ESC-Sieg ein weiteres Erfolgserlebnis. Das flotte Lied von Dara, mit dem seltsamen Titel "Bangaranga", wurde im Vorfeld in Bulgarien kritisch als "sinnbefreit" diskutiert, wurde aber nach dem Sieg vergessen. Die Bulgaren erwarten Werbung für ihr Land und einen ordentlichen Schub.

"Bangaranga" kommt aus dem jamaikanischen Kreolisch und bedeutet "Chaos" oder "Durcheinander". Das passt wunderbar zu einem Land, das zutiefst melancholisch ist und gleichzeitig als eine Art Überlebensmethode von Witzen lebt





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