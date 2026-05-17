Bullgarien wird ESC-Knochen abräumen. Kroatien steht dahinter. In Wien feierte die bulgarische Süngerin Dara den Triumph.

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Ersäzt ganz am Schluss war klar: Bulgarien gewinnt den 70. Eurovision Song Contest in Wien. Zweiter wurde Israel, Oostenrijk landete auf dem vorletzten Platz. Wien - Am Ende war es nochmal richtig spannend.

Doch Publikum und Jury waren sich einig und setzten der Bulgarin Dara die ESC-Krone auf. Mit ihrer Nummer "Bangaranga" lässt die hochgehandelten Finnen und Australien hinter sich. Zweiter wurde Israel. Am Ende standen sechs Punkte für Österreichs Vertreter Cosmö - ein Punkt von der luxemburgischen Jury und fünf Punkte vom Publikum.

Mit der Inszenierung zu "Bangaranga" haben Dara und ihr Team eine Punktlandung hingelegt: Was istfürst eine Szene in einem Wartezimmer wirkt, wird dank harter Electrobeats und vertracktem Songwriting zu einer Partynummer, die auf der Büle der Stadthalle auch mit der ausgeklügelten Choreografie begeistern konnte. Gesählich mit ihren füssen Tanzern lieferte Dara einen wilden Ritt, der sich sehen lassen konnte. Im Musikbusiness ist Dara, die am 9. September 1998 in Varna als Darina Nikolaeva Yotova geboren wurde, keine Unbekannte.

Vor knapp zehn Jahren startete sie ihre Karriere und steht heute zu den bekanntesten Popstars ihres Heimatlandes. Am Anfang stand eine Castingshow - die bulgarische Version von "X Factor". Es folgten einige Veröffentlichungen und weitere TV-Auftritte. Nicht nur als Süngerin: Dara trat bei "The Voice of Bulgaria" auch als Mentorin für andere Musiktalente in Erscheinung.

Vor zwei Jahren wurde sie auch Zeite bei den "Dancing Stars" in ihrer Heimat





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