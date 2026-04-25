Budgetverhandlungen in Österreich auf Messers Schneide – NEOS-Forderungen verschärfen Krise

Die österreichischen Budgetverhandlungen drohen zu scheitern, da die NEOS mit ihren Sparforderungen und der Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten für massive Spannungen in der Koalition sorgen. Insbesondere die geplanten Kürzungen bei den Pensionen stoßen auf heftige Kritik.

Die österreich ischen Budgetverhandlungen befinden sich in einer kritischen Phase, wobei die Positionen der Regierungsparteien weit auseinanderliegen. Ursprünglich war geplant, die Verhandlungen auf höchster Ebene in dieser Woche abzuschließen und die Detailarbeit in den einzelnen Ministerien zu beginnen.

Dieser Zeitplan ist jedoch gefährdet, da insbesondere die NEOS unter Führung von Verhandlungsführer Sepp Schellhorn mit ihren Forderungen und öffentlichen Äußerungen für erhebliche Spannungen sorgen. Die Verhandlungen, an denen die Spitzenvertreter der drei Regierungsparteien sowie Vertreter des Finanzministeriums beteiligt sind, dauerten teilweise bis spät in die Nacht an, um einen Kompromiss hinsichtlich des Einsparvolumens zu erzielen.

Aktuell liegt ein Konsolidierungsvolumen von 2,5 Milliarden Euro auf dem Tisch, doch die NEOS beharren auf einem Sparpaket von 4,5 Milliarden Euro – eine Steigerung von zwei Milliarden Euro gegenüber dem bisherigen Vorschlag. Ein wesentlicher Teil dieser zusätzlichen Einsparungen soll laut Informationen aus Verhandlungskreisen durch Kürzungen bei den Pensionen realisiert werden, was bei ÖVP und SPÖ auf breite Ablehnung stößt. Die NEOS-Forderungen gehen über bloße Sparmaßnahmen hinaus.

Schellhorn drängt nun auf eine Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt, was einen finanziellen Aufwand von zwei bis drei Milliarden Euro verursachen würde. Bemerkenswert ist, dass Schellhorn diese Maßnahme noch vor wenigen Wochen in der ORF-Pressestunde als unrealistisch einstufte, nun aber vehement fordert. Diese plötzliche Kehrtwende wirft Fragen nach der Verhandlungsstrategie der NEOS auf und verstärkt die Verunsicherung innerhalb der Koalition. Die geplanten Einschnitte bei den Pensionen sind besonders umstritten.

Ingrid Korosec, die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, äußerte sich dazu deutlich: „Es reicht“. Sie argumentiert, dass die Pensionisten bereits mit 8,4 Milliarden Euro einen erheblichen Beitrag zur Budgetsanierung geleistet hätten, unter anderem durch höhere Krankenversicherungsbeiträge. Korosec betonte, dass eine vollständige Inflationsanpassung der Pensionen keine Luxusausgabe sei, sondern eine notwendige Maßnahme, um die Kaufkraft der Senioren zu erhalten. Die Kritik an den Sparplänen richtet sich nicht nur gegen die Kürzungen bei den Pensionen, sondern auch gegen die generelle Belastung der älteren Generation.

Die Forderung nach einer höheren Beteiligung anderer Bevölkerungsgruppen an der Budgetsanierung wird immer lauter. Neben den Differenzen bei den Pensionen gibt es auch Streitpunkte mit der SPÖ. Die Sozialdemokraten sind grundsätzlich bereit, den Familienbonus von 2000 auf 1500 Euro zu reduzieren, eine Maßnahme, die jedoch von der ÖVP kategorisch abgelehnt wird. Ein weiteres strittiges Thema ist die Bankenabgabe, die 2027 ausläuft.

Die SPÖ plädiert für eine Verlängerung und sogar eine Erhöhung der Abgabe, während die ÖVP eine solche Maßnahme ablehnt. Einig sind sich die Parteien hingegen beim Energiekrisenbeitrag der Stromkonzerne, der bis 2029 verlängert werden soll und jährlich 200 Millionen Euro einbringen wird. Eine vollständige Wiedereinführung der kalten Progression, die der Regierung zusätzliche Einnahmen verschaffen könnte, ist ebenfalls eine Option.

Allerdings würde dies für Arbeitnehmer eine schleichende Steuererhöhung bedeuten, was auf Widerstand stoßen dürfte. Die Komplexität der Verhandlungen und die unterschiedlichen Prioritäten der Parteien machen einen raschen Kompromiss unwahrscheinlich. Die Zukunft der Koalition und die Stabilität des österreichischen Budgets hängen von der Fähigkeit der Verhandlungspartner ab, tragfähige Lösungen zu finden





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