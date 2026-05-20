Budgetpläne: Vor der Rede des Finanzministers in Juni

Jedes Kapitel des double budget umfasst spezifische Sparaktionen und Investitionen.

Vor der Budgetrede des Finanzministers am 10. Juni gibt es nun weitere Details zu den Budgetplänen der Regierung. Nachdem "die Presse" gestern über Sparplänen im Wissenschaftsministerium berichtete, hat dem "Kurier" ein Arbeitspapier zum Doppelbudget zugestellt, das vier Kapitel umfasst.

Das Kapitel zu Arbeit und Soziales ist am ausführlichsten. Bereits bekannt war, dass es Einsparungen bei der Arbeitslosenversicherung geben soll. Künftig müssen auch Geringverdiener zahlen. Laut Papier ergeben sich dadurch Mehreinnahmen von 276 Millionen Euro im Jahr 2027 und 415 Millionen Euro im Jahr 2028.

Neu ist die Idee einer vierwöchigen Sperrfrist nach einer einvernehmlichen Kündigung, um ein "Zwischenparken" beim AMS zu vermeiden. Zwei Wochen lang soll der Arbeitgeber zahlen, weitere zwei Wochen gebe es keine Leistung für die Betroffenen. Einsparungspotenzial: rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Direktiv-völlig werden AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen verkürzt.

Hier plant die Regierung Einsparungen von 100 Millionen Euro jährlich. Aktuell zahlen die AMS-Landesstellen Eingliederungsbeihilfen in Höhe von rund 185 Millionen Euro pro Jahr aus. Abschließend stehen mehrere neue Vorhaben auf dem Tisch: Für zusätzliche AMS-Programme sollen 2027 rund 170 Millionen Euro und 2028 weitere 100 Millionen Euro bereitgestellt werden





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