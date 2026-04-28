Budgetpfad löst breite Kritik und Zustimmung aus

Der von der Regierung vorgelegte Budgetpfad wird von Grünen und FPÖ kritisiert, während die Wirtschaft die geplante Senkung der Lohnnebenkosten begrüßt. Die Kritikpunkte umfassen die Belastung der Mitte der Gesellschaft, fehlende Strukturreformen und die Verschiebung der Steuerlast.

Die Präsentation des neuen Budget pfads durch die Regierung hat eine breite Palette an Reaktionen hervorgerufen, die von scharfer Kritik bis zu vorsichtiger Zustimmung reichen. Grünen-Chefin Leonore Gewessler brandmarkte das Budget als "in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit" und bemängelte, dass die Gegenfinanzierung für die geplante Senkung der Lohnnebenkosten unverhältnismäßig stark die Mitte der Gesellschaft, insbesondere Frauen, Teilzeitkräfte und Niedrigverdienende, belaste.

Sie kritisierte auch die geplanten Maßnahmen bei der Arbeitslosenversicherung, die Niedrigverdienerinnen und -verdiener benachteiligen könnten, sowie die erneute Belastung von Pensionisten, während Millionenerben weiterhin unberührt blieben. Gewessler forderte stattdessen Strukturreformen und Investitionen in die heimische Energieproduktion. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl sah im Budgetentwurf eine "verpasste Chance" und bemängelte das Fehlen struktureller Sparmaßnahmen. Er kritisierte, dass der Trend steigender Staatsschulden nicht durchbrochen werde und wesentliche Teile des Regierungsprogramms "de facto begraben" würden.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sprach von einem "milliardenschweren Sparpaket auf dem Rücken der Pensionisten, Arbeitnehmer und der jungen Generation" und warnte vor einem neuen Schuldenchaos. Die Freiheitlichen kritisierten zudem die Belastungslogik gegenüber der Wirtschaft, da die einzige Entlastung – die Senkung der Lohnnebenkosten – erst 2028 greife, während Unternehmen bereits jetzt mit neuen Steuern und Belastungen konfrontiert würden. Die Reaktionen der Wirtschaft fielen deutlich positiver aus.

Die Wirtschaftskammer (WKO) lobte die Senkung der Lohnnebenkosten als "starkes Signal für mehr Wettbewerbsfähigkeit" und einen wichtigen Schritt zur Entlastung der Betriebe. Auch der Handelsverband und AustrianStartups begrüßten die Maßnahme, bemängelten jedoch den späten Zeitpunkt. Die Industriellenvereinigung (IV) zeigte sich über die Entlastung und Planbarkeit durch das Doppelbudget erfreut, äußerte aber Kritik an der geplanten Gegenfinanzierung, insbesondere an der Verlängerung der Bankenabgabe und der Einführung einer Progression bei der Körperschaftssteuer.

Gewerkschaftsnahe Organisationen wie das Momentum Institut lehnten die Senkung der Lohnnebenkosten ab und kritisierten das Fehlen von Vermögens- und Erbschaftssteuern. Die Volkshilfe Österreich bezeichnete den Budgetentwurf als "Schongang für die Reichsten" und "Belastung für die vielen". Die Senkung der Lohnnebenkosten soll durch eine Reduzierung des Unternehmerbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert werden





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