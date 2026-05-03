Budgetmaßnahmen: Belastung für Geringverdiener und Rentner

Die neuen Budgetmaßnahmen der Regierung belasten vor allem Menschen mit geringem Einkommen und Rentner. Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds werden erhöht, Geringverdiener zahlen künftig den vollen Beitragssatz und Renten werden unter der Inflationsrate erhöht.

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs ( SPÖ ) präsentierte die jüngsten Budget maßnahmen unter dem Motto 'Breite Schultern tragen mehr'. Diese Darstellung erweist sich jedoch als trügerisch, da die Realität zeigt, dass vor allem Menschen mit geringerem Einkommen und Rentner die Hauptlast der neuen Maßnahmen tragen müssen.

Ein zentraler Punkt der Reform betrifft die Erhöhung der Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds für Personen über 60 Jahre. Bisher waren Arbeitgeber für diese Altersgruppe von Zahlungen befreit. Nun müssen sie jedoch Beiträge leisten, was der Regierung zusätzliche Einnahmen in Höhe von schätzungsweise 400 Millionen Euro einbringen soll. Diese Mittel sollen laut Regierung in der aktuellen wirtschaftlich angespannten Lage dringend für die Finanzierung von Familienleistungen benötigt werden.

Kritiker bemängeln, dass diese Maßnahme eine Umverteilung von unten nach oben darstellt und die finanzielle Belastung für ältere Arbeitnehmer und deren Familien erhöht. Neben den Änderungen beim Familienlastenausgleichsfonds werden auch Geringverdiener stärker belastet. Bisher waren Personen mit einem Bruttoeinkommen von weniger als 2.225 Euro pro Monat von Beiträgen befreit. Bis zu einem Einkommen von 2.427 Euro galt ein Beitragssatz von einem Prozent, während bis zu 2.630 Euro zwei Prozent fällig waren.

Erst bei einem Einkommen über 2.630 Euro wurde der volle Versicherungsnehmeranteil von 2,95 Prozent erhoben. Diese gestaffelte Regelung wurde nun abgeschafft. Künftig müssen alle Arbeitnehmer den vollen Beitrag von 2,95 Prozent entrichten. Wirtschaftsforschungsinstitute schätzen, dass von dieser Maßnahme rund eine Million Menschen betroffen sein werden.

Besonders hart trifft es Frauen, die laut Berechnungen zwei Drittel der betroffenen Arbeitnehmer ausmachen. Ihnen werden dadurch schätzungsweise 40 bis 50 Euro netto weniger pro Monat zur Verfügung stehen. Die Regierung erhofft sich durch diese Änderung zusätzliche Einnahmen in Höhe von 350 Millionen Euro für den Staatshaushalt. Finanzminister Magnus Brunner räumt ein, dass diese Maßnahme 'natürlich eine Belastung' darstellt, betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit, das Arbeitsmarktbudget zu stabilisieren und zu stärken.

Er argumentiert, dass alle Bevölkerungsgruppen ihren Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten müssen. Auch Rentner werden durch die neuen Budgetmaßnahmen benachteiligt. Ihre Renten sollen zwar erhöht werden, jedoch unter der aktuellen Inflationsrate. Dies bedeutet, dass ihre Kaufkraft sinkt und ihnen netto weniger Geld zur Verfügung steht.

Die Regierung rechtfertigt dies damit, dass die Inflationsrate außergewöhnlich hoch ist und eine vollständige Anpassung der Renten an die Inflation die Staatsfinanzen überlasten würde. Kritiker werfen der Regierung vor, dass sie mit dieser Politik die soziale Gerechtigkeit untergräbt und die Lebensqualität von Rentnern und Geringverdienern verschlechtert. Die Opposition kritisiert die Budgetmaßnahmen scharf und wirft der Regierung vor, falsche Versprechungen gemacht zu haben.

Die SPÖ hatte im Vorfeld der Budgetverhandlungen betont, dass die Lasten fair verteilt werden sollten und dass vor allem Besserverdienende einen größeren Beitrag leisten müssten. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die neuen Maßnahmen belasten vor allem die Schwächeren in der Gesellschaft. Die Debatte über die Budgetpolitik und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung wird voraussichtlich in den kommenden Wochen weitergehen. Es wird erwartet, dass die Opposition versuchen wird, die Regierung in der Nationalratssitzung zu Fall zu bringen. Die Gewerkschaften haben bereits Proteste angekündigt und warnen vor sozialen Unruhen





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