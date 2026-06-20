Budget für Digitalisierung im Bundeskanzleramt steigt um mehrere Millionen Euro

Das Budget für Digitalisierung im Bundeskanzleramt in Österreich wird in den nächsten beiden Jahren um mehrere Millionen Euro steigen. Der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Alexander Pröll erklärte, dass die Mittel für Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren wieder steigen werden.

Das Budget für Digitalisierung im Bundeskanzleramt in Österreich wird in den nächsten beiden Jahren um mehrere Millionen Euro steigen. 2027 wird das Budget von 57,3 Millionen Euro auf 97,2 Millionen Euro und 2028 auf 102,5 Millionen Euro erhöht.

Der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Alexander Pröll erklärte, dass die Mittel für Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren wieder steigen werden. Die Investitionen würden ein Vielfaches an Einsparungen in der Verwaltung mit sich bringen. Die Betriebskosten für die bereits bestehenden digitalen Anwendungen steigen stark, da die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer wächst.

Die Entwicklung von einer Million Nutzern der ID Austria im Jahr 2023 auf mittlerweile sechs Millionen hat deutlich höhere Lizenzgebühren und Betriebskosten zur Folge. 2027 und 2028 werden 61 Millionen Euro bzw. 76 Millionen Euro für "Betriebe und Verpflichtungen" aufgewendet. Hinzu kommt die notwendige technische Umsetzung der europäischen digitalen Brieftasche (EUDI-Wallet) im Rahmen der ID Austria, Kostenpunkt: 13 Millionen Euro 2027 und 14 Millionen Euro 2028.

Zudem wolle man weiter in bestehende Schlüsselprojekte investieren, erklärte der Staatssekretär. Ziel des Ausbaus der ID Austria ist weiterhin, dass im Jahr 2030 alle rund 9 Millionen Menschen in Österreich die App haben. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Registerverbundes "dadeX". Die Datendrehscheibe soll auch Behördengänge erleichtern.

Für das Projekt "Public AI", das die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Ministerien fördern soll, stehen 2027 15,7 Millionen und 2028 19,5 Millionen bereit





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Digitalisierung Bundeskanzleramt Budget Investitionen ID Austria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Daten zeigen: Supertanker mit 80 Millionen Barrel Öl warten...40 Supertanker mit fast 80 Millionen Barrel Öl warten im Persischen Golf auf die Passage durch die Straße von Hormuz. Doch ob die Passage tatsächlich wieder sicher und verlässlich genutzt werden...

Read more »

Um 5 Millionen Euro: ÖFB-Star steht vor Wechsel in die Premier LeagueMichael Svoboda könnte im Sommer den nächsten Karriereschritt setzen.

Read more »

Ayyoub Bouaddi: Das 18-jährige Wunderkind der WM und seine 70-Millionen-SchätzungDer 18-jährige marokkanische Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi beeindruckt bei der WM mit seiner Leistung gegen Brasilien und wird bereits als Entdeckung des Turniers gefeiert. Nach seinem Auftritt wird ein hohes Transferpreisschild von bis zu 70 Millionen Euro kolportiert. Topklubs wie Paris St. Germain, Barcelona, Arsenal und Bayern München zeigen Interesse, während sein Teamkollege Olivier Giroud ihn bereits bei Real Madrid sieht. Bouaddi, der ursprünglich für Frankreich spielen wollte, entschied sich kurz vor der WM für Marokko.

Read more »

VP-Pröll macht Ernst: Jetzt kommt der digitale StaatDigitalisierung Österreich: Mehr Budget, neue KI-Anwendungen und Ausbau der ID Austria treiben digitale Verwaltung und Bürokratieabbau voran.

Read more »