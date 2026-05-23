The new budget discipline will cost us a little of this comfort. As an example, public libraries: In the last few months, 38 branches have lent out countless books, CDs or video games for a small fee. However, the number of libraries is decreasing: In the 22nd district, bookstores closed down at Siegesplatz and Erzherzog-Karl-Straße in favor of a new one in Seestadt Aspern. And on May 26th, the Bernoullistraße branch will also close. Behind the Donauzentrum, the library shared a sight-concrete complex with the district office and the Volkshochschule. Next year, demolition cranes will make way for a new community quarter with 300 apartments. The district president has already moved, the VHS will do so soon, and the library is without a future. According to plans from 2024, the new 'Zentrum Kagran' should even have a larger library, but according to the budget proposal from 2026, City Councilor Bettina Emmerling (Neos) says: 'Plans for the future development will be continued under the consideration of the current budgetary framework conditions.' We believe we know what that means: a bad news for 230,000 Viennese citizens. From next week, there will be two instead of four libraries open to them.

Wiens Lebensqualität besteht darin, wie leicht es einem das Leben macht: unverzügliche U-Bahnen, unbedenkliche Schwimmbäder, Hilfe in Härtelagen, Kultur und Bildung in allen Bezirken. Doch die neue Budgetdisziplin wird uns wohl ein wenig von diesem Komfort kosten.

Am Beispiel öffentlicher Bibliotheken: Zuletzt 38 Zweigstellen verleihen für Kleingeld abertausende Bücher, CDs oder Videospiele. Der Medien gibt es immer mehr, der Filialen aber weniger: 2021 schlossen im 22. Bezirk Büchereien am Siegesplatz und in der Erzherzog-Karl-Straße; zugunsten einer neuen in der Seestadt Aspern. Und am 26.

Mai ist auch in der Donaustädter Bernoullistraße ausgeliehen. Hinter dem Donauzentrum teilte sich die Bücherei einen Sichtbetonkomplex mit dem Bezirksamtshaus und der Volkshochschule. Nächstes Jahr machen Abrissbirnen Platz für ein neues Community-Quartier à 300 Wohnungen. Der Bezirksvorsteher ist schon umgezogen, die VHS tut es bald, die Bücherei kommt ohne Perspektive aus.

Nach Plänen aus dem Jahr 2024 sollte das neue „Zentrum Kagran“ sogar eine noch größere Bibliothek beinhalten, nach dem Budgetvoranschlag 2026 sagt Stadträtin Bettina Emmerling (Neos): „Planungen zur zukünftigen Entwicklung werden unter Berücksichtigung der aktuellen budgetären Rahmenbedingungen weitergeführt.

“ Wir glauben zu wissen, was das bedeutet: eine schlechte Nachricht für 230.000 Donaustädter. Ab nächster Woche stehen ihnen zwei statt vier Büchereien offen





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Vienna Libraries Budget Cuts Zentrum Kagran Community-Quartier

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