Buckelwal vor Poel: Rettungsaktion unter Zeitdruck – Behörden zögern mit Genehmigung

Die Rettung des gestrandeten Buckelwals vor der Insel Poel gestaltet sich schwierig. Die Behörden haben das neue Rettungskonzept noch nicht genehmigt, und die Ankunft des benötigten Transportkahns verzögert sich. Trotz Vorbereitungen mit Sandsäcken bleibt die Situation angespannt.

Die Situation um den vor der Ostsee insel Poel gestrandeten Buckelwal spitzt sich zu. Trotz intensiver Bemühungen der Rettungskräfte und der Entwicklung eines neuen Rettungskonzepts, erteilten die zuständigen Behörden am Freitagabend keine abschließende Genehmigung.

Ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass noch einige wichtige Fragen geklärt werden müssen und man sich bemüht, diese bis Samstag zu beantworten. Der Druck auf die Helfer wächst, da das Wohl des Tieres und die Möglichkeit einer erfolgreichen Rettung in der Zeit knapp werden. Die Komplexität der Situation wird durch die Größe und das Gewicht des Wals, der etwa zwölf Meter lang und zwölf Tonnen schwer ist, zusätzlich erhöht.

Ein zentraler Aspekt des Rettungsplans ist die Schaffung einer Rinne, die vom Liegeplatz des Wals ins tiefere Fahrwasser führt. Fred Babbel, der beauftragte Unternehmer, gab bekannt, dass diese Rinne voraussichtlich noch am heutigen Samstag fertiggestellt werden soll. Der Plan sieht vor, dass der Wal, sobald die Rinne befahrbar ist, in Richtung Nordsee getrieben werden soll, idealerweise bereits am Sonntag oder Montag. Dazu soll ein speziell präparierter Lastkahn mit den Maßen 50 mal 30 Meter und einer Füllung mit Wasser bereitstehen.

Dieser Kahn soll als eine Art schwimmende Plattform dienen, auf der der Wal sicher transportiert werden kann. Die Herausforderung besteht darin, das Tier entweder dazu zu bewegen, selbstständig in den Kahn zu schwimmen, oder es behutsam mit Hilfe von speziellen Vorrichtungen hineinzubewegen. Die Tierärztin Kirsten Tönnies, die Teil der privaten Rettungsinitiative ist, räumte jedoch ein, dass die Ankunft des Transportkahns sich verzögern könnte, ohne einen konkreten Zeitpunkt nennen zu können.

Die Unsicherheit über den Zeitpunkt der Ankunft des Kahns erhöht die Anspannung und erschwert die Planung der Rettungsaktion. Es wird auch geprüft, ob zusätzliche Hilfsmittel, wie weiche Schlingen, eingesetzt werden können, obwohl die Behörden dies in der Vergangenheit aufgrund der potenziellen Belastung für das Tier abgelehnt hatten. Die Wettervorhersage für Sonntagmittag deutet auf einen deutlich steigenden Wasserstand in der Bucht hin, in der der Wal gestrandet ist.

Umweltminister Backhaus verglich die Situation mit der vom Montag, als der Wal nach etwa drei Wochen Liegezeit von selbstständig ins tiefere Wasser schwamm. Er betonte jedoch, dass es auch gut möglich sei, dass sich der Wal erneut selbstständig befreit. Um zu verhindern, dass das Tier bei einem solchen Befreiungsversuch erneut ins Flachwassergebiet abdriftet, sollen hinter ihm große Sandsäcke, sogenannte Big Bags, als Barriere im Wasser platziert werden.

Zwei Lkw-Ladungen dieser Sandsäcke wurden bereits am Freitag in den Hafen von Kirchdorf auf Poel geliefert. Die Vorbereitung dieser Barriere ist ein wichtiger Schritt, um das Tier im Falle einer selbstständigen Befreiung zu schützen und die Chancen auf eine erfolgreiche Rettung zu erhöhen. Die gesamte Situation erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden, den Rettungskräften und den Tierärzten, um die bestmögliche Lösung für den gestrandeten Wal zu finden.

Die Zeit drängt, und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Rettung schwindet mit jeder Stunde





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