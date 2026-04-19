Buckelwal vor Poel: Dritter Tag des Rettungsversuchs im Fokus

Am dritten Tag eines privaten Rettungsversuchs für einen gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel laufen die Arbeiten weiter. Tauchausrüstung wird transportiert und die DLRG bereitet sich auf mögliche Unterstützung vor. Experten äußern jedoch weiterhin Bedenken hinsichtlich weiterer Eingriffe, da das Tier als stark geschwächt und orientierungslos gilt.

Vor der Küste der Insel Poel geht der dritte Tag eines privaten Rettungsversuch s für einen gestrandeten Buckelwal in die entscheidende Phase. Am Samstagmorgen waren intensive Arbeiten im Gange, um dem Wal zu helfen. Boote pendelten zwischen dem Hafen in Kirchdorf und einer eigens errichteten Arbeitsplattform auf dem Wasser. Dabei wurde unter anderem wichtige Tauchausrüstung in das Einsatzgebiet gebracht, was auf anspruchsvolle Manöver unter Wasser hindeutet.

Die Situation wird auch von den offiziellen Stellen mit Interesse beobachtet. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei bestätigte, dass ein Polizeiboot das Tier aus respektvoller Distanz überwacht. Bei Bedarf sei die Möglichkeit gegeben, mit einem mitgeführten Schlauchboot näher an den Wal heranzufahren, um spezifische Aufgaben zu erfüllen oder den Zustand des Tieres genauer zu beurteilen. Die Hoffnung ist groß, dass die fortlaufenden Bemühungen dem Wal eine Chance auf Überleben bieten. Die fortlaufenden Bemühungen zur Rettung des gestrandeten Buckelwals vor Poel stoßen auf eine Mischung aus Hoffnung und Fachkenntnis. Am Samstagvormittag zeigte sich das Tier nach ersten Beobachtungen vergleichsweise ruhig in der geschützten Bucht. Die regelmäßige Atmung war durch sichtbare Wasserfontänen erkennbar, ein positives Zeichen, das auf eine Stabilisierung des Zustands hindeutet. Anders als am Vortag, als der Wal noch deutlicher mit Schwanz- und Brustflossen schlug und sich hin und her drehte, schien er sich am Morgen in einer ruhigeren Verfassung zu befinden. Diese Entwicklung könnte auf eine geringere Stressbelastung oder eine Anpassung an die aktuelle Situation zurückzuführen sein. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist ebenfalls vor Ort und hat ihre Unterstützung zugesagt. Nach einem größeren Aufgebot bereits am Freitagabend, begann die DLRG am Samstagvormittag damit, Schlauchboote zu Wasser zu lassen, was auf eine aktive Rolle bei den geplanten Rettungsmaßnahmen hindeutet. Die genauen Details ihres möglichen Einsatzes wurden jedoch zunächst nicht preisgegeben, um die laufenden Aktionen nicht zu stören. Die Organisation steht bereit, um bei jeder benötigten Unterstützung zu helfen, sei es logistisch oder durch spezialisierte Rettungsfähigkeiten. Die private Rettungsinitiative hält sich bezüglich der genauen Vorgehensweise derzeit noch zurückhaltend und verweist auf ein geplantes Pressestatement. Janine Bahr-van Gemmert, die federführende Tierärztin des Einsatzes und Leiterin eines Robbenzentrums auf Föhr, hat mehrfach auf dieses kommende Statement verwiesen. Der Zeitpunkt und die Form des Statements sind noch offen, was die Unsicherheit über die Details der Rettungspläne weiter erhöht. Frühere Informationen deuten jedoch auf eine mehrstufige Strategie hin. Zunächst soll Schlick im Bereich des Wals weggespült werden, um ihm mehr Bewegungsspielraum zu verschaffen. Anschließend ist geplant, das Tier mithilfe von Luftkissen anzuheben. Ein weiterer Schritt soll das Einführen einer Plane sein, die zwischen Pontons befestigt wird, um den Wal anzuheben und möglicherweise zu bewegen. Diese komplexen Schritte erfordern präzise Planung und Ausführung. Trotz der fortlaufenden Bemühungen bleiben die Einschätzungen vieler Fachleute und Experten eindeutig und besorgniserregend. Wissenschaftler, Behördenvertreter und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen kamen nach umfassender Prüfung zu dem Schluss, dass der Wal in erster Linie Ruhe benötigt. Weitere Eingriffe könnten dem Tier massive Schäden zufügen und seine Überlebenschancen weiter verringern. Nach dieser Einschätzung gilt der Buckelwal als orientierungslos, stark geschwächt und geschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass er eine Rückkehr ins offene Meer nicht mehr eigenständig schaffen wird. Die Lage ist daher äußerst kritisch und erfordert sorgfältige Abwägungen zwischen dem Wunsch zu helfen und dem Risiko weiterer Schädigung. Am Hafen von Kirchdorf hielten sich am Samstagmorgen nur wenige Schaulustige auf, darunter auch Besucher, die eine längere Anreise auf sich nahmen, fasziniert von der Entwicklung. Auch nahe Weitendorf-Hof verfolgten Menschen das Geschehen hinter den Absperrungen, von wo aus der gestrandete Wal besser zu sehen ist als vom Hafen in Kirchdorf. Die Hoffnung auf eine Rettung bleibt, doch die Experten mahnen zur Vorsicht und Realismus angesichts des Zustands des Tieres





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buckelwal Poel Rettungsversuch Meeressäuger Tierschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer Rettungsversuch für Wal 'Timmy' läuft anBuckelwal-Rettung vor Insel Poel: Private Initiative startet letzte Chance für schwer krankes Tier. Experten begleiten den dramatischen Einsatz.

Read more »

Buckelwal „Timmy“: Können ihn private Helfer noch retten?Private Helfer wollen den vor Poel festsitzenden Buckelwal mit Luftkissen anheben und so eine Rettung ermöglichen.

Read more »

Buckelwal Timmy in Ostsee: Rettungsversuch im LivestreamWISMAR. Im Laufe des Tages wird versucht, das tonnenschwere Tier mit Luftkissen anzuheben.

Read more »

Rettungsaktion für gestrandeten Buckelwal bei Poel FortgesetztDie private Rettungsinitiative für den vor Poel gestrandeten Buckelwal setzt ihre Bemühungen fort. Probespülungen und Materialbereitstellung laufen, während Experten um das Überleben des geschwächten Tieres fürchten. Eine aufwendige Bergung mittels Pontons und Plane ist geplant, doch die genaue Durchführung und der Erfolg bleiben ungewiss, da der Wal stark geschwächt ist und unter anderem unter Netzresten und Lungenproblemen leidet.

Read more »

Arbeiten für Wal-Rettungsversuch schreiten voran: Pontons und Plane sollen Timmy tragenWISMAR/SCHWERIN. Am dritten Tag eines privat organisierten Rettungsversuchs für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal gingen am Samstag die Arbeiten weiter.

Read more »

Gestrandeter Buckelwal: Rettungsversuch trotz geringer ÜberlebenschancenAm dritten Tag eines privat organisierten Rettungsversuchs für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal gingen am Samstag die Arbeiten weiter.

Read more »