Buckelwal-Transport in Richtung Nordsee schreitet voran – Dänische Regierung hält sich zurück

Der Transport des geretteten Buckelwals von der Ostsee in die Nordsee macht Fortschritte, während die dänische Regierung bei Wal-Strandungen eine Politik der Nichteinmischung verfolgt. Die private Rettungsinitiative setzt sich weiterhin für das Überleben des Tieres ein.

Der Schlepperverband mit dem wochenlang gestrandeten Buckelwal hat auf seiner mehrtägigen Reise weitere Fortschritte gemacht. Der Transport des geretteten Buckelwal s in Richtung Nordsee schreitet auch am Donnerstag voran und erreichte am frühen Morgen die dänische Küste.

Während die private Rettungsinitiative auf ein positives Ende hofft, erklärte das dänische Umweltministerium, dass man bei Wal-Strandungen im eigenen Land grundsätzlich nicht eingreift und dies der Natur überlässt. Kopenhagen – Das Transportschiff, das den vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Wal befördert, ist weiterhin auf dem Weg zur Nordsee. In den frühen Morgenstunden fuhr der Schlepperverband entlang der dänischen Küste in Richtung der Westküste Schwedens.

Laut dem Schiffs-Ortungsdienst Vesselfinder befand sich das Schiff gegen 04.45 Uhr etwa 3 Seemeilen, also rund 5,5 Kilometer, südwestlich der dänischen Insel Sejero. Am Dienstag gelang es, den wochenlang an der Ostseeküste gestrandeten Buckelwal in eine sogenannte Barge zu bugsieren. In diesem mit Wasser gefüllten Lastschiff, das von dem Mehrzweckschiff „Fortuna B“ gezogen wird, ist das Tier auf dem Weg in Richtung Nordsee.

Nach den Plänen der privaten Initiative, die für die Bergung verantwortlich ist, soll der Wal in einer mehrtägigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee gebracht und dort ausgesetzt werden. Das dänische Umweltministerium teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass man gestrandete Meeressäugetiere in Dänemark grundsätzlich nicht rette. Strandungen seien demnach ein natürlich vorkommendes Phänomen, und Wale sollten generell nicht durch menschliches Eingreifen gerettet oder gestört werden.

Zu dem konkreten Fall des an der Ostseeküste gestrandeten Buckelwals äußerte sich das Ministerium nicht. Der rund zwölf Meter lange und etwa zwölf Tonnen schwere Meeressäuger hatte vier Wochen in der Bucht der Insel Poel festgesteckt. Gegen den Rat vieler Wissenschaftler versucht die private Initiative seit Mitte April, den gestrandeten Wal zu bergen und lebend in die Nordsee oder in den Atlantik zu bringen. Die Rettungsaktion ist mit großen logistischen Herausforderungen verbunden.

Der Wal muss in einem speziellen Behälter transportiert werden, der ihm ausreichend Wasser und Sauerstoff bietet. Die Initiative hofft, dass der Wal nach der langen Zeit in der Bucht noch genug Kraft hat, um in der Nordsee zu überleben. Experten stehen der Aktion skeptisch gegenüber, da die Überlebenschancen des Wals trotz der Bemühungen als gering eingeschätzt werden.

Dennoch setzt sich die Initiative weiterhin für das Überleben des Tieres ein und plant, den Wal in den kommenden Tagen sicher in sein natürliches Habitat zu bringen. Die Reise des Schlepperverbands wird von vielen Menschen mit Spannung verfolgt, da es sich um eine seltene und aufwendige Rettungsaktion handelt. Die private Initiative betont, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tut, um dem Wal eine Chance auf Überleben zu geben.

Die dänische Regierung hingegen bleibt bei ihrer Haltung, dass menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse wie Strandungen vermieden werden sollten. Die Debatte über die richtige Vorgehensweise in solchen Fällen wird durch diesen Vorfall erneut angeheizt





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