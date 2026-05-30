Buckelwal "Timmy" vor Anholt: Rettungsversuch gescheitert - Obduktion am Strand geplant

Der gestrandete Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt wird nach gescheiterten Rettungsversuchen an Land gezogen und untersucht. Der Walforscher kritisiert die bisherigen Aktionen als Tierquälerei und vermutet Fischernetze als Todesursache.

Die Rettungsaktionen für den gestrandeten Buckelwal , den die Einheimischen liebevoll "Timmy" nennen, sind gescheitert - ein Ergebnis, das der dänische Walforscher Peter Teglberg Madsen als reine Tierquälerei bezeichnet.

Nachdem der Kadaver seit mehr als zwei Wochen vor der kleinen Urlaubsinsel Anholt im flachen Wasser träge daliegt, soll nun ein Team von Tierärzten und Behördenvertretern das Tier an Land ziehen und einer Obduktion unterziehen. Der genaue Zeitpunkt, ob die Bergung am Samstag oder erst am Sonntag erfolgen wird, ist noch unklar, doch die eigentliche Untersuchung ist bereits für die kommende Woche terminiert.

Madsen, der seit einem Vierteljahrhundert an Wal‑Obduktionen in Dänemark beteiligt ist, weist darauf hin, dass das Tier durch die lange Sonneneinstrahlung stark riechen und mögliche Fäulnisgase freisetzen wird, was die Arbeitsbedingungen für die Helfer erschwert. Zusätzlich besteht ein Infektionsrisiko, weshalb nur ein minimaler Personenkreis in den Rettungs- und Untersuchungsprozess eingebunden werden soll. Die Vorgeschichte des Wals wirft ein Schlaglicht auf die problematischen Methoden, die bei seiner Rettungsaktion angewandt wurden.

Nachdem die dänischen Behörden zunächst versucht hatten, den aufgeblasenen Kadaver in tiefere Gewässer zu ziehen, scheiterte dieses Unterfangen. Stattdessen wurde das Tier in einer Metallkiste über das Meer geschoben, mehrfach von den Wellen hin und her geworfen und dem Lärm von Rettungsbooten ausgesetzt, bevor man es schließlich wieder ins Wasser ließ. Madsen kritisiert diese Vorgehensweise als "höllisch stressig und beängstigend" für ein Tier, das nie in Gefangenschaft gelebt hat, und bezeichnet die gesamte Aktion als reine Tierquälerei.

Er vermutet, dass der Wal bereits von vornherein keine Überlebenschance hatte, da er krank und geschwächt wirke. Der Forscher betont, dass die eigentliche wissenschaftliche Aufgabe darin bestünde, die Todesursache zu ermitteln - insbesondere, ob Fischernetze oder Plastik im Verdauungstrakt des Wals nachweisbar sind, da bei vier von sechs jüngsten Buckelwalstrandungen in Dänemark Fischernetze eindeutig eine Rolle spielten.

Für die Bewohner der beschaulichen Insel Anholt, die nur rund 130 Einwohner zählt, stellt der Kadaver jedoch vor allem ein logistisches und hygienisches Problem dar. Der Wal liegt direkt am beliebtesten Strand der Insel, einem Ort, an dem im Sommer zahlreiche Gäste campen und baden. Die örtliche Bevölkerung fürchtet, dass der Verwesungsgeruch und mögliche Kontaminationen den Tourismus beeinträchtigen könnten.

"Wenn er liegen bleibt und noch stärker stinkt, wird das zum Problem für unsere Sommergäste und den Campingplatz", erklärt Matthias Vanman, ein Anwohner, während seine Nachbarin Hanne Skov die Umweltverschmutzung durch den Kadaver betont. Die Umweltbehörde hat bereits Warnungen an Badegäste herausgegeben und angekündigt, den Strand bei Beginn der Bergungsarbeiten zu sperren.

Neben der Überprüfung auf Fischernetze wird das Forschungsteam auch nach Plastikresten im Darm und in der Speiseröhre des Wals suchen, um Aufschluss über die Ursachen von Strandungen in der Ostsee zu geben. Madsen schließt mit einem Appell: Statt Ressourcen darauf zu verwenden, einzelne gestrandete Tiere zu retten, müsse man präventiv dafür sorgen, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen, indem man die Gefahren durch Fischerei- und Plastikmüll reduziert.





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