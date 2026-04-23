Buckelwal 'Timmy': Rettungsinitiative hält trotz Kritik an Plan fest

Trotz Rückschlägen und anhaltender Kritik gibt die private Initiative zur Rettung des Buckelwals 'Timmy' vor der Ostseeinsel Poel nicht auf. Ein neues Rettungskonzept wird erarbeitet, während das Tier weiterhin betreut wird.

Die dramatische Situation um den Buckelwal ' Timmy ' vor der Ostsee insel Poel hält die private Hilfsinitiative trotz anhaltender Kritik und Rückschläge in Atem. Der Walschutzaktivist Sergio Bambaren betonte am Mittwoch auf Poel , dass es eine 'reale Chance' zur Befreiung des Tieres gebe.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) bestätigte, dass das Rettungskonzept derzeit überarbeitet wird, da die ursprüngliche Planung nach der erneuten Strandung des Wals am Montag nicht mehr aktuell sei. Bambaren schätzt die Überlebenschance des Wals auf '50 zu 50', während die benötigten Pontons und Schiffe für den Schleppverband weiterhin bereitstehen. Experten, Tierärzte und Ingenieure beraten kontinuierlich über die beste Vorgehensweise. Die erneute Strandung des Wals, der zwischenzeitlich frei schwimmen konnte, hat die Situation verkompliziert.

Laut der Rettungsinitiative ist das Tier inzwischen stabilisiert worden. Ursprünglich war geplant, den seit etwa drei Wochen in einer flachen Bucht bei Poel festliegenden Wal mit einem System aus Luftkissen und Pontons anzuheben und in die Nordsee zu schleppen. Minister Backhaus betonte jedoch, dass der Wal gezeigt habe, dass er schwimmen könne und wolle, weshalb ein neuer Plan erforderlich sei.

Die Zusammenarbeit mit der Initiative sei gut, und diese habe weiterhin die volle Unterstützung der Behörden, solange Tierschutz und Sicherheit der Helfer gewährleistet sind. Die Kritik an der Rettungsaktion hält an, insbesondere von Seiten der Umweltschutzorganisation Nabu, die darauf hinweist, dass der Wal möglicherweise zu geschwächt und krank sei und das Wohl des Tieres durch menschliches Eingreifen gefährdet werden könnte. Andere Experten befürchten, dass die Befreiung den Wal unnötig stresst, ohne seinen Tod verhindern zu können.

Der Wal war wochenlang vor der Ostseeküste unterwegs und hatte sich mehrfach in Fischernetzen verfangen, was zu gravierenden Gesundheitsproblemen geführt haben könnte. Trotz der skeptischen Stimmen dulden die Behörden den weiteren Rettungsversuch der privaten Initiative. Der ursprüngliche Plan mit Luftkissen und Pontons wurde jedoch noch nicht umgesetzt. Am Montag schwamm sich der Wal überraschend frei, strandete aber kurz darauf erneut.

Seitdem wird er dort betreut. Die Rettungsinitiative wird von zwei Unternehmern finanziert. Bambaren führte die erneute Strandung auf eine Panikreaktion des Wals nach einer unbedachten Annäherung durch ein Begleitboot zurück. Die Situation war zunächst kritisch, da der Wal schräg auf einer Sandbank lag und bei sinkendem Wasserstand teilweise aus dem Wasser ragte, was zu Atemproblemen führte.

Durch das Freispülen einer Kuhle konnte die Situation stabilisiert werden. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Wal kontinuierlich beobachtet, und Einsatzkräfte hielten rund um die Uhr Wache. Am Morgen zeigte der Wal nur geringe Aktivität, war aber in Live-Streams gelegentlich beim Buckeln und Atmen zu sehen. Das Rettungskonzept wird nun überarbeitet und an das Verhalten des Tieres angepasst





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