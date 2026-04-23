Buckelwal 'Timmy': Rettungsinitiative hält trotz Kritik fest – Neues Konzept in Arbeit

Trotz anhaltender Kritik und Rückschläge gibt die private Hilfsinitiative zur Rettung des Buckelwals 'Timmy' vor der Ostseeinsel Poel nicht auf. Das Rettungskonzept wird überarbeitet, während das Tier weiterhin betreut wird.

Die dramatische Situation um den Buckelwal ' Timmy ' vor der Ostsee insel Poel hält die private Hilfsinitiative trotz anhaltender Kritik und Rückschläge in Atem. Der Walschutzaktivist Sergio Bambaren betonte am Mittwoch auf Poel , dass es eine 'reale Chance' zur Befreiung des Tieres gebe.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) bestätigte, dass das Rettungskonzept derzeit überarbeitet wird, da die ursprüngliche Strategie nach der erneuten Strandung des Wals am Montag nicht mehr aktuell sei. Bambaren schätzt die Überlebenschance des Wals auf '50 zu 50'. Die für die Rettung vorgesehenen Pontons und Schleppschiffe stehen weiterhin bereit, während Experten, Tierärzte und Ingenieure kontinuierlich beraten. Nach der erneuten Strandung konnte der Wal stabilisiert werden.

Das ursprüngliche Konzept sah die Anhebung des Tieres mit Luftkissen und Pontons und den anschließenden Schlepp in die Nordsee vor. Die Kritik an der Rettungsaktion nimmt jedoch nicht ab. Die Umweltschutzorganisation Nabu äußerte Bedenken, dass der Wal zu geschwächt und krank sei und das 'Wohl des Tieres' aus dem Blick geraten könnte. Auch andere Experten bezweifeln, dass die Befreiung dem Tier helfen würde und befürchten, dass sie es nur unnötig stresst.

Der Wal war wochenlang vor der Ostseeküste unterwegs und hatte sich mehrfach in Fischernetzen verfangen. Er strandete wiederholt, konnte sich aber jeweils selbst befreien oder wurde befreit. Seit Ende März liegt er in einer flachen Bucht bei Poel auf Grund. Behörden und Experten hatten bereits die Hoffnung auf das Tier aufgegeben, da Mehrfachstrandungen als Zeichen gravierender Gesundheitsprobleme gelten.

Hinzu kommen potenzielle Folgeschäden durch das Liegen im Flachwasser und die geringe Salzkonzentration der Ostsee. Trotzdem wird der von einer privaten Initiative gestartete Rettungsversuch von den Behörden geduldet, obwohl der ursprüngliche Plan mit Luftkissen und Pontons noch nicht umgesetzt wurde. Am Montag schwamm der Wal kurzzeitig frei, strandete aber erneut am Ausgang der Bucht. Die Rettungsinitiative, finanziert von zwei Unternehmern, sieht die Strandung vom Montag als Panikreaktion des Wals auf die Annäherung eines Begleitbootes.

Die Situation war zunächst kritisch, da der Wal schräg auf einer Sandbank lag und bei sinkendem Wasserstand Atembeschwerden entwickelte. Durch das Freispülen einer Kuhle konnte die Lage stabilisiert werden. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Wal kontinuierlich beobachtet, Einsatzkräfte hielten Wache. Am Morgen zeigte der Wal nur geringe Aktivität, war aber gelegentlich buckelnd und seine Atemfontäne war sichtbar.

Das Rettungskonzept wird nun überarbeitet und an das Verhalten des Tieres angepasst. Die Zusammenarbeit mit der Initiative wird weiterhin unterstützt, wobei Tierschutz und die Sicherheit der Helfer oberste Priorität haben. Die Behörden dulden alle möglichen Maßnahmen, betonen aber die Notwendigkeit, das Wohl des Tieres und die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten. Die Situation bleibt angespannt, und die Zukunft des Wals 'Timmy' ist weiterhin ungewiss





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