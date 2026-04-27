Buckelwal soll in die Nordsee gebracht werden – Abtransport rückt näher

Nach fast einem Monat Strandung vor Poel soll ein Buckelwal mithilfe eines Lastkahns in die Nordsee transportiert werden. Die Rettungsaktion ist komplex und von Verzögerungen geprägt, doch die Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang besteht weiterhin.

Ein Buckelwal , der vor fast einem Monat vor der Insel Poel bei Wismar gestrandet ist, soll nun mithilfe von Schiffstechnik geborgen und in die Nordsee transportiert werden.

Die Rettungsbemühungen, die von einer privaten Initiative getragen werden, sind seit Mitte April im Gange und waren von wiederholten Verzögerungen und Planänderungen geprägt. Ein speziell präparierter Lastkahn, der das Tier samt ausreichend Wasser aufnehmen kann, erreichte am späten Sonntagnachmittag nach einer Reise von der Elbe über den Nord-Ostsee-Kanal den Hafen von Kiel. Die Barge, geschoben vom Schubboot 'Hans', wird in Wismar weiteren technischen Vorbereitungen unterzogen, bevor der eigentliche Abtransport des Wals voraussichtlich am Dienstag beginnen kann.

Die Situation des Wals ist komplex. Nach einem kurzzeitigen Anstieg des Wasserpegels hatte sich das Tier vor einer Woche selbstständig bewegt, nur um kurz darauf wieder festzustecken. Seitdem arbeitet das Team der privaten Initiative unermüdlich daran, den Wal auch bei niedrigen Wasserständen im Wasser zu halten und eine tiefe Rinne zur Fahrrinne zu schaffen. Diese über 100 Meter lange Rinne soll es ermöglichen, den Wal vorsichtig in das absenkbare Becken des Lastkahns zu lotsen.

Anschließend wird der Kahn von einem Schlepper in die Nordsee gezogen, eine Strecke von über 400 Kilometern. Die Herausforderung besteht darin, den Wal stressfrei und sicher zu transportieren, um seine Überlebenschancen zu maximieren. Die gesamte Operation erfordert eine präzise Koordination und die Berücksichtigung zahlreicher Faktoren, darunter die Gezeiten, das Verhalten des Wals und die technischen Möglichkeiten der beteiligten Schiffe und Geräte. Am Sonntag wurden die Arbeiten an der Rinne fortgesetzt und der Gesundheitszustand des Wals erneut überprüft.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) nutzte die Gelegenheit, sich dem Tier im Wasser zu nähern und sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Er äußerte seine Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang der Rettungsaktion: 'Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass diese Mission dann irgendwann, möglichst bald, zu Ende ist, und zwar mit Erfolg.

' Der Walbulle, der schätzungsweise vier bis sechs Jahre alt ist, wurde erstmals Anfang März in der Ostsee gesichtet. Zuerst wurde er im Hafen von Wismar beobachtet, später strandete er vor Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. In den über 50 Tagen seines Aufenthalts in der Ostsee verbrachte er den Großteil der Zeit in flachen Gewässern. Experten vermuten, dass der Wal diese Flachwasserzonen gezielt aufsuchte, um Ruhe zu finden, möglicherweise aufgrund einer Erkrankung.

Die Rettungsbemühungen sind daher nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch ein Ausdruck des Engagements für den Schutz dieser beeindruckenden Meeressäuger. Die Situation erfordert weiterhin höchste Aufmerksamkeit und eine kontinuierliche Anpassung der Strategie, um dem Wal die bestmögliche Chance auf ein Überleben zu geben





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