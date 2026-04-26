Buckelwal-Rettung: Transportgenehmigung erteilt – Barge erwartet

Die private Initiative zur Bergung des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee hat die Duldung der Landesregierung erhalten. Der Transport des Tieres soll mit einer speziell angefertigten Barge in die Nordsee erfolgen. Die Ankunft der Barge wird erwartet, um die Vorbereitungen für den Transport abzuschließen.

Ein innovatives Konzept zur Rettung und zum Transport eines gestrandeten Buckelwal s in der Ostsee hat die offizielle Duldung der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Umweltminister Till Backhaus (SPD) bestätigte am Samstag, dass die private Initiative zur Bergung des Tieres fortgesetzt werden kann, wobei die Verantwortung weiterhin bei den beteiligten Akteuren liegt.

Nach eingehender Untersuchung durch Kleintierärzte wurde festgestellt, dass der Wal transportfähig ist. Der Plan sieht vor, das zwölf Tonnen schwere Tier auf einer speziell angefertigten Barge, einer Art Lastkahn, in die Nordsee zu transportieren. Veterinärin Kirsten Tönnies äußerte sich optimistisch, dass der Transport zwischen Dienstag und Mittwoch beginnen könnte, sobald die Barge ihren Zielort erreicht hat. Derzeit befindet sich die Barge noch nicht vor der Küste von Poel, doch Minister Backhaus versprach, dass die Ankunftszeit am Abend bekannt gegeben wird.

Die Vorbereitungen für den Transport sind bereits in vollem Gange. Eine über 100 Meter lange Rinne wurde ausgebaggert, um den Wal sanft auf den absenkbaren Kahn zu lotsen. Dieses stählerne Becken soll anschließend von einem Schlepper, dem 'Robin Hood', durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) und weiter nach Kiel gezogen werden. In der Werft in Wismar soll die Barge noch optimiert und mit Sand ausgelegt werden, um dem Wal eine möglichst komfortable Umgebung zu bieten.

Tönnies betonte, dass das Team sehnsüchtig auf die Ankunft der Barge wartet und sie als eine 'Riesenkahn' bezeichnete. Sie fügte hinzu, dass dies im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten eine sehr komfortable Lösung für ein Wildtier darstelle. Die tierschutzrechtliche Verantwortung für den Transport liegt bei den beteiligten Kleintierärzten, wie Backhaus betonte.

Sollte der Wal sich jedoch nicht auf den Kahn bewegen lassen oder bereits vor dem Transport selbstständig in die offene See schwimmen, wurde ein Tracker angebracht, um seine Bewegungen zu verfolgen. Allerdings weist dieser Tracker einen entscheidenden Nachteil auf: Er funktioniert nicht unter Wasser, was bedeutet, dass der Wal im Falle eines Tauchgangs oder Ertrinkens nicht mehr ortbar wäre. An einer Verbesserung dieser Technologie wird bereits gearbeitet. Die Situation ist angespannt, da die Wasserstände in der Kirchsee-Bucht steigen.

Minister Backhaus schloss nicht aus, dass der Wal bereits in den frühen Morgenstunden des Sonntags von selbst den Weg in die offene See sucht. Er kündigte an, früh aufzustehen, um die Entwicklung zu beobachten. Um zu verhindern, dass der Wal bei steigendem Wasserstand weiter in die Flachwasserzone getrieben wird, wurden rund 40 mit Sand gefüllte Big Bags platziert und mit einem Schwimmponton in die Bucht transportiert. Diese dienen als Barriere.

Bereits am Montag hatte das Tier bei steigendem Wasserstand versucht, selbstständig zu entkommen. Der Buckelwal wurde erstmals Anfang März in der Ostsee gesichtet, als er im Hafen von Wismar auftauchte. In den über 50 Tagen, die seitdem vergangen sind, verbrachte er den Großteil seiner Zeit in flachen Gewässern. Experten vermuten, dass er diese Zonen gezielt aufsuchte, um Ruhe zu finden, möglicherweise aufgrund einer Erkrankung.

Die gesamte Operation ist ein komplexes Unterfangen, das die Zusammenarbeit verschiedener Fachleute und die Unterstützung der Landesregierung erfordert, um das Wohl des Tieres zu gewährleisten und eine erfolgreiche Rückführung in die Nordsee zu ermöglichen





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