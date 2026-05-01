Buckelwal kurz vor der Freilassung in der Nordsee – Wetter erschwert Operation

Ein Buckelwal, der zuvor an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, wird derzeit auf einer Barge in der Nähe der dänischen Küste transportiert. Schlechte Wetterbedingungen verzögern die geplante Freilassung in der Nordsee. Die Initiative, die den Wal retten will, bereitet die Freilassung vor, während die dänischen Behörden angekündigt haben, bei erneuter Strandung nicht zu helfen.

Ein Buckelwal , der in den vergangenen Wochen mehrfach an der deutschen Ostsee küste gestrandet war, befindet sich derzeit auf einer Barge in der Ostsee , nahe der dänischen Küste.

Die private Initiative, die sich um die Rettung des Tieres bemüht, hatte ursprünglich geplant, den Wal in der Nordsee auszuwildern. Die Reise gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet. Nachdem der Lastkahn mit dem Tier am Morgen fast die Nordsee erreicht hatte, zwangen schlechte Wetterbedingungen – insbesondere hoher Seegang – die Beteiligten zu einer Kursänderung. Das Schiff drehte etwa 11 Seemeilen (rund 20 Kilometer) vor dem nördlichsten Punkt Dänemarks ab, um das Verletzungsrisiko für den geschwächten Wal zu minimieren.

Derzeit wird versucht, einen Sender am Tier anzubringen, um seine Bewegungen nach der Freilassung verfolgen zu können. Gleichzeitig werden Vorbereitungen getroffen, um das Netz, das den Wal während des Transports schützt, schnell entfernen zu können, falls sich sein Zustand verschlechtert oder die Bedingungen zu gefährlich werden. Die Freilassung des Wals könnte bereits in den späten Nachmittagsstunden erfolgen, befindet sich aber noch in Abstimmung.

Der Schlepper „Fortuna B“ zieht die Barge mit dem zwölf Meter langen Wal durch die Ostsee, wobei das Schiff sich aktuell noch vor dem nördlichen Ende Dänemarks befindet. An der Stelle, wo Kattegat und Skagerrak zusammenfließen, nahe der Stadt Skagen, wird vom Eingang zur Nordsee gesprochen. Die Entscheidung, den Wal überhaupt zu bergen und in die Nordsee oder den Atlantik zu bringen, ist umstritten. Zahlreiche Wissenschaftler, Fachinstitutionen und Tierschutzorganisationen hatten von einer solchen Aktion abgeraten.

Sie argumentieren, dass Strandungen ein natürliches Phänomen sind und menschliches Eingreifen oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Dennoch setzte die private Initiative ihre Bemühungen fort, den Wal zu retten, der bereits über einen längeren Zeitraum im Flachwasser vor der Insel Poel bei Wismar gelegen hatte. Die Bergung des Tieres in den Lastkahn erfolgte am Dienstag. Das mit Wasser gefüllte Stahlbecken dient als temporärer Lebensraum für den geschwächten Wal während des Transports.

Die Initiative hofft, dass der Wal nach der Freilassung in der Lage sein wird, sich selbstständig zu ernähren und zu orientieren. Die Herausforderungen sind jedoch groß, da der Wal bereits geschwächt ist und möglicherweise Schwierigkeiten hat, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Die Wetterbedingungen spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation. Hoher Seegang und starke Winde können den Wal zusätzlich belasten und seine Überlebenschancen verringern.

Ein weiterer Aspekt, der die Situation verkompliziert, ist die Haltung der dänischen Behörden. Das dänische Umweltministerium hat angekündigt, dass es gestrandete Meeressäugetiere grundsätzlich nicht retten wird. Strandungen werden als natürliche Ereignisse betrachtet, und es wird darauf verzichtet, Wale durch menschliches Eingreifen zu retten oder zu stören. Diese Politik steht im Widerspruch zu den Bemühungen der privaten Initiative und wirft ethische Fragen auf.

Sollte der Wal nach der Freilassung erneut stranden, wird er somit nicht von den dänischen Behörden unterstützt. Die Initiative ist sich dieser Tatsache bewusst und hat sich darauf vorbereitet, die Verantwortung für das Wohl des Tieres weiterhin zu übernehmen. Die kommenden Stunden werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob die riskante Operation erfolgreich sein wird. Die Gesundheit des Wals wird weiterhin genau überwacht, und die Entscheidung über die Freilassung wird sorgfältig abgewogen.

Die Situation ist angespannt, und die Beteiligten hoffen auf ein positives Ergebnis, das dem Tier eine Chance auf ein Leben in Freiheit ermöglicht. Die gesamte Aktion wird von Vesselfinder verfolgt und dokumentiert





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