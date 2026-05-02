Buckelwal im Skagerrak freigelassen – Überlebenschancen ungewiss

Nach tagelanger Reise wurde der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal im Skagerrak freigelassen. Seine Überlebenschancen sind jedoch aufgrund seines geschwächten Zustands und der ungewissen Funktion eines möglichen GPS-Senders ungewiss.

Der Buckelwal , der in den vergangenen Wochen mehrfach an der deutschen Ostsee küste gestrandet war, wurde am Samstagmorgen im Skagerrak freigelassen. Gegen 9 Uhr verließ das Tier den Lastkahn, auf dem es transportiert worden war, wie Jens Schwarck von der privaten Initiative mitteilte, die den Transport begleitete.

Der Konvoi befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt. Drohnenaufnahmen von News5 zeigten zeitweise einen Wal im Wasser, jedoch konnte nicht zweifelsfrei bestätigt werden, ob es sich um das freigelassene Tier handelte. Ob ein Sender am Wal angebracht wurde und Daten liefert, ist derzeit unklar. Der Transport des Wals hatte am Freitag fast die Nordsee erreicht, bevor er aufgrund hoher Wellen nahe der Stadt Skagen, wo Kattegat und Skagerrak zusammenfließen, abbrechen musste.

Im Bereich dieses Übergangs herrschten über Stunden hohe Seegänge. Nachdem das Wasser im Lastkahn stabil blieb, wurde am Nachmittag das Absperrnetz entfernt. Trotz des offenen Ausgangs verließ der Wal den Kahn zunächst nicht. Vor der Freilassung sollte ein GPS-Sender angebracht worden sein, um den Standort des Wals verfolgen zu können.

Ob dies erfolgreich war und der Sender Daten liefert, ist noch ungewiss. Die lange Liegezeit des Wals wirft Fragen nach seiner Fähigkeit, normal zu schwimmen und zu tauchen, sowie nach seiner Nahrungsaufnahme auf, da in seinem Maul Netzteile gefunden wurden. Experten bezweifeln, dass der Wal nach der langen Zeit in Gefangenschaft noch fit genug für ein normales Leben ist.

Tierschutzorganisationen wie Whale and Dolphin Conservation (WDC) betonen, dass eine Rettung erst dann vollzogen ist, wenn sich der Wal im Nordatlantik etabliert hat, sich erholt, selbstständig Nahrung sucht und sein natürliches Verhalten wieder aufnimmt. Die Internationale Walfangkommission (IWC) schätzt die Überlebenschancen des Wals als gering ein. Ohne funktionierenden Sender könnte ein unbemerktes Verenden des geschwächten Tieres drohen. Die Informationen über den Standort des Wals werden nur der Initiative und dem Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern zugänglich sein.

Experten warnen, dass der Wal aufgrund seiner Erschöpfung erneut zur Küste schwimmen könnte. Dänemark verfolgt grundsätzlich keine Rettungsaktionen für gestrandete Meeressäugetiere, da Strandungen als natürliche Ereignisse betrachtet werden. Eine erfolgreiche Rettung würde sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wenn der Wal während seiner Wanderungen in seinen Nahrungs- oder Paarungsgebieten gesichtet und identifiziert werden könnte. Der Wal war erstmals am 3.

März in Wismar gesichtet worden und durchlief seitdem mehrere Rettungsversuche, darunter auch eine umstrittene Aktion eines Influencers





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