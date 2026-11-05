Buchveröffentlichung OÖN Kolumnen Eine feine Mischung

Die Oberösterreichischen Nachrichten veröffentlichen eine Auswahl ihrer besten Kolumnen der letzten fünf Jahre. Die Lesung in Linz feiert die Vielfalt der Autoren.

Die Oberösterreichischen Nachrichten haben eine Sammlung ihrer erfolgreichsten Kolumnen aus den vergangenen fünf Jahren veröffentlicht. Der neue Band trägt den Titel Eine feine Mischung und bündelt Texte, die alltägliche Beobachtungen mit literarischem Feingefühl verbinden. Diese Veröffentlichung macht die bisherige Lücke auf dem Buchmarkt endlich geschlossen, da die Texte zuvor nur lokal in der Zeitung erschienen sind.

Alltagsspiegel und Nachdenklichkeit

Die Redakteurin Susanne Dickstein charakterisiert diese Texte als Spiegel des Alltags, der den Leser zum Nachdenken anregen soll. Die Themen reichen von liebevollen Erklärungen der Liebe zu einer Hummel namens Isolde über Loblieder auf Wiener Wirtshäuser mit schwierigen Oberkellnern bis hin zu den Chaosmomenten beim Umzug der eigenen Kinder. Die Vielfalt der Texte entspricht der Komplexität des täglichen Lebens und bietet unerwartete Perspektiven auf scheinbar banale Situationen.

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Leser finden in diesen Kurzprosa-Formaten eine Mischung aus Humor, Ernste und menschlicher Verletzlichkeit wieder. Die Autoren beleuchten unterschätzte Tugenden wie Verlässlichkeit und zeigen, wie kleine Details den großen Rahmen unserer Erfahrungen ausmachen. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass die Kolumnen nicht nur unterhaltend sind, sondern auch emotionale Resonanz bei den Lesern hervorrufen.

Autorenperspektiven und Entstehungsgeschichte

Die Karriere der Kolumnistin Barbara Rohrhofer begann vor dreißig Jahren unerwartet, als ihr Chef ihr anwies, ab der folgenden Woche die Kolumne Ungeschminkt zu schreiben. Anfangs gab sie zu, keine Vorstellung davon gehabt zu haben, was sie schreiben sollte. Trotz dieser anfänglichen Unsicherheit überzeugten ihre Texte durch eine unverfälscht erfrischende Sicht auf die kleinen und großen Probleme des Alltags.

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Ein anderer Aspekt der Kolumnen ist die Enthüllung der Persönlichkeit des Autors durch vermeintliche Nebensächlichkeiten. Wer die Texte über Jahre liest, lernt die Schreiber kennen und erkennt daran, worüber sie lachen, was sie ärgert und was ihnen wichtig ist. Diese Eigenheiten, ihr Humor und ihre Haltungen erzeugen die Vielfalt, die den Reiz dieser feinen Mischung ausmacht.

Leserfeedback und Veranstaltung in Linz

Helga und Dietger Schön aus Engerwitzdorf sind seit sechs Jahrzehnten treue Leser der Oberösterreichischen Nachrichten. Das Ehepaar nutzt eine treffsichere Faustregel zur Bewertung von Kolumnen: Eine gute Kolumne ist eine, bei der man nicht aufhören kann, sie zu lesen. Dieses Feedback unterstreicht die hohe Qualität und Fesselkraft der Texte, die sich durch ihre Authentizität auszeichnen.

Zur Feier der Buchveröffentlichung luden die Oberösterreichischen Nachrichten am Mittwochabend zur Lesung in die Promenaden Galerien in Linz ein. Musikalisch wurde der Abend von Leonhard Kogler auf der Gitarre begleitet. Die Anwesenden hatten die Gelegenheit, direkt von den Autoren zu hören, die für diese Texte verantwortlich sind und so eine Verbindung zwischen Schreiber und Leser herstellen.

Zukünftige Themen und Beobachtung

Barbara Rohrhofer betonte, dass das Beobachten von Menschen ein zentraler Aspekt guter Kolumnen ist, um neue Themen zu finden. Sie richtete eine warnende Botschaft an das Publikum in den Promenaden Galerien: Man sollte aufpassen, denn man könnte bereits in der folgenden Woche Teil der Kolumne werden. Diese interaktive Note zeigt, wie nah die Autoren an ihrem Alltag und ihrer Umgebung bleiben.

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Die Kolumnisten Reinhold Gruber, Edmund Brandner, Ulrike Rubasch, Annette Gantner, Anneliese Edlinger, Barbara Rohrhofer, Lucian Mayringer und Peter Grubmüller tragen zur Vielfalt bei. Stellvertretender Chefredakteur Wolfgang Braun und Chefredakteurin Susanne Dickstein begleiten diese kreative Arbeit. Das Buch Eine feine Mischung fasst diese Stimmen zusammen und bietet Einblicke in die mentale Landschaft der Autoren.