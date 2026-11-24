Ein neues Buch beleuchtet die einzigartigen kulturellen und wirtschaftlichen Eigenheiten Österreichs in den 70er bis 90er Jahren. Von Mehrwertsteuer-Schallplatten bis zum Kornspitz.

Ein neues Buch fasst die vertrauten und teils skurrilen Erinnerungen an das analoge Österreich der 70er, 80er und 90er Jahre zusammen. Die Autoren Peter und Seltenreich beschreiben diese Epoche als einen mehr oder minder abgeschotteten Mikrokosmos, in dem sich nationale Eigenheiten entwickeln konnten.

Politische Bildung durch Schallplatte

SPÖ-Finanzminister Andreas Ortfried Androsch veröffentlichte 1973 eine Kabarett-Schallplatte zur Erklärung der neu eingeführten Mehrwertsteuer. Der Titel "Androsch und die Stimme des Volkes. Wer lacht, hat mehr vom Zahlen" klingt heute wie Satire, war damals jedoch Realität. Diese Methode der Kommunikation stand im starken Kontrast zu heutigen offiziellen Homepages und Erklärvideos.

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Die analoge Insel Österreich bot Platz für Figuren wie den Clown Enrico, die Familie Petz oder Helmi. Diese kollektiven Erinnerungen basieren auf einem gemeinsamen Erfahrungsschatz, der besonders bei Kindheitserinnerungen stark ausgeprägt ist. Auch Erwachsene teilen diese nostalgischen Bilder aus einer Zeit, bevor das globale Dorf der heutigen Internet-Ära existierte.

Telemuskeln und Alltagskultur

25 Jahre lang war Karl Moik mit der Sendung "Musikantenstadl" ab 1981 ein Fernseh-Quotenhit. Die Show bot volkstümliche Musik, den Harmonikavirtuosen Hias und Moiks Dackel Wastl. Dieser wurde später als plüschiger Fernsehwastl verschenkt und ist ein Symbol für die gemeinsame Zeit vor dem Fernseher. Videorekorder ermöglichten es, Sendungen auf Kassetten aufzunehmen und später abzuspielen.

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Der Alltag war geprägt von speziellen Verpackungen und Nahrungsmitteln. Styropor schützte Geräte beim Kauf und diente dank McDonald's ab 1977 auch als wärmeisolierendes Geschirr. 1984 erschien der Kornspitz, und 1987 folgte der froschgrüne Eislutscher Quaxi. Letzterer hatte den Wetterfrosch der Kindernachrichten Mini-ZiB zum Vorbild und prägte das Konsumverhalten einer ganzen Generation.

Wirtschaftlicher Wandel und Widerstand

Der Handelswandel ist an Logos wie Konsum, Löwa, Zielpunkt oder Julius Meinl ablesbar. Der Niedergang des Handelsriesen Konsum in den 1990er Jahren markiert einen tiefen Einschnitt in die Wirtschaftslandschaft. Parallel dazu gab es erbitterten Widerstand gegen die Gurtenpflicht, die zwar seit 1976 bestand, aber erst ab 1984 mit Strafen durchgesetzt wurde.

Technische Besonderheiten wie der Summerton unter der Telefonnummer 1503 lieferten die genaue Uhrzeit durch eine Frauenstimme. Werbefiguren wie der Humanic-Franz oder Frau Tilly für Palmolive wecken nostalgische Gefühle. Diese Diskrepanz zwischen wohligen Erinnerungen und heutigen Standards macht die Retro-Vorliebe aus. Die Autoren betonen, dass Erinnerungen niemals objektiv sind, aber dennoch genossen werden können.