Die 18. Buch Wien verzeichnet Rekordbesucher und über 500 Bühnenevents, während in Österreich die Zahl der Buchläden auf 400 gesunken ist. Eine Analyse der aktuellen Lage.

Die 18. Branchenmesse Buch Wien präsentiert sich aktuell als lebendiges Symbol für den anhaltenden Optimismus der österreich ischen Verlagswelt, obwohl strukturelle Herausforderungen bestehen. Die Veranstaltung, die bis zum Sonntagabend auf dem Gelände der Messe Wien stattfindet, lockt mit einem Programm, das die Stärke des Printmediums unterstreicht und eine Rekordzahl an Besuchern anzieht. Trotz des Rückgangs der physischen Verkaufsstellen im Land demonstriert das Festival die unerschütterliche Popularität des gedruckten Buches in einer digitalisierten Gesellschaft.

Statistischer Verfall vs. Festival-Boom

Der Kontrast zwischen den makroökonomischen Daten und der festivalischen Realität ist bei der Analyse der Situation unverkennbar. Vor gut zwanzig Jahren existierten in Österreich noch 1115 Buchhandlungen, ein Zustand, der heute historisch geworden ist. Der aktuelle Stand des österreichischen Buchhandels liegt bei lediglich 400 Verkaufsstellen, was einen drastischen Rückgang der physischen Infrastruktur für Literatur bedeutet. Parallel dazu warnt die jüngste Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vor mangelnder Lesekompetenz: Mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Österreich weist nachweislich Probleme beim Lesen auf.

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Angesichts dieser alarmierenden Daten erscheint die Buch Wien umso bedeutender als kulturelle Bastion. Das Event bietet mit rund 350 Ausstellern und über 500 Bühnenevents eine massive Gegenbewegung zu den negativen Trends dar. Es fungiert nicht nur als Handelsplatz, sondern als zentraler Knotenpunkt für den Austausch von Ideen, der die Relevanz des physischen Buches in der digitalen Ära neu justiert und eine breite öffentliche Resonanz erzeugt.

László Krasznahorkai und kuratorische Arbeit

Ein besonderer Fokus der diesjährigen Messe liegt auf der internationalen Hochliteratur, wobei das Auftreten des ungarischen Literaturnobelpreisträgers László Krasznahorkai herausragt. Nach der Verleihung des Nobelpreises im Jahr 2025 sind die Auftrittskonditionen des Autors extrem streng gefasst. Sein Erscheinen zur Eröffnung der Buch Wien am Mittwoch, begleitet von einem Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler und Kurator Klaus Kastberger, stellt eine seltene Gelegenheit dar, die nach Einschätzung der Organisatoren im Leben nicht wiederkehren wird. Nach diesem exklusiven Dialog nahm er sich Zeit, um Werke zu signieren, was die hohe Wertschätzung des Künstlers für die Veranstaltung unterstreicht.

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Die inhaltliche Ausrichtung der Messe wird maßgeblich von der kuratorischen Arbeit von Elisabeth Alex Henckel-Donnersmarck geprägt, die für den Sachbuchbereich verantwortlich zeichnet. Diese intensive Kuratierung ergänzt die Belletristik-Perspektive, die von Baranyi als Leiter des Veranstaltungsbereichs im Literaturhaus Wien mitgestaltet wird. Die Bandbreite des Programms erstreckt sich von Schwerpunkten zur Young- und New-Adult-Literatur bis hin zu komplexen politischen Themen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Zahlreiche Austro-Literaturgrößen tragen zur kulturellen Dichte bei, die das Festival kennzeichnet.

Qualität vor quantitativen Rekorde

Die strategische Führung der Buch Wien durch Geschäftsführer Zöhrer priorisiert zunehmend die Qualität der Zielgruppenansprache gegenüber reinen Besucherzahlen. Innerhalb der letzten fünf Ausgaben haben sich die relevanten Kennzahlen, einschließlich der genutzten Fläche und des Publikums, nahezu verdoppelt. In anderen Bereichen wie der Reichweite durch Aufzeichnungen und Übertragungen sind sogar Vervielfachungen zu verzeichnen. Zöhrer argumentiert, dass die reine Menge an Durchgangenden wenig über die Gesamtqualität der Veranstaltung aussagt und die gezielte Ansprage passgenauer Zielgruppen zielführender ist.

Das Feedback der wichtigsten Stakeholder, insbesondere der ausstellenden Verlage und der Medienpartner, bestätigt nach den ersten beiden Tagen den Erfolg dieses Ansatzes. Die Organisation des Events erfordert einen enormen logistischen Aufwand. Bei über 500 Mitwirkenden und knapp 100 Personen, die vor Ort im Einsatz sind, reicht das Spektrum der Aufgaben von der Technik und Sicherheit über die Bühnenbetreuung bis hin zum Fahrservice. Baranyi betont, dass er als Veranstalter ständig in Bewegung ist, um Probleme ad hoc zu lösen und ein Gefühl für die pulsierende Dynamik der Messe zu behalten.

Kommende Veranstaltungen und Fazit

Die Buch Wien nutzt die verbleibenden Tage des Wochenendes, um die in den ersten Tagen erzielten positiven Eindrücke zu festigen. Baranyi plant, die verbleibenden Zeit für den direkten Austausch mit den Ausstellern zu nutzen, um gedankliche Kauflisten für den Bereich der belletristischen Literatur zusammenzustellen. Die Veranstaltung dient als einzigartiger Ort im literarischen Leben Österreichs, an dem Autorinnen, Autoren, Verlagsmenschen und Journalisten in kürzester Zeit zusammenkommen können.

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Das Festival demonstriert, dass Literatur und Kunst trotz gesellschaftlicher Herausforderungen und sinkender physischer Vertriebswege weiterhin eine starke Anziehungskraft ausüben. Die Kombination aus hochkarätigen Autoren, diverseren Programmformaten und einer starken kuratorischen Leitung sichert der Buch Wien ihren Status als zentrales Ereignis. Der Optimismus, der vom Gelände der Messe Wien ausgeht, zeigt, dass das Buch eine der besten Erfindungen bleibt, die sich durch moderne Formate der Vermittlung und Präsentation nachhaltig behauptet.