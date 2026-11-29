Der BSW-Parteitag in Dresden bestätigt die Kooperation mit der AfD in Sachsen-Anhalt. Dieser Beschluss führt zum Ausschluss prominenter Mitglieder wie Klaus Ernst.

Der Bundesparteitag der Partei Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft, häufig als BSW bezeichnet, hat in Dresden am 28. November 2026 eine kontroverse Entscheidung getroffen. Mit der Unterstützung der großen Mehrheit der Delegierten stimmte die Partei für die fortgesetzte politische Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland im Landtag von Sachsen-Anhalt. Diese Beschlussfassung markiert einen tiefen Einschnitt in die interne Struktur der Partei und hat unmittelbar zu massiven personellen Konsequenzen geführt. Rund 30 Mitglieder nutzten die Versammlung, um ihren Austritt aus Protest gegen den eingeschlagenen Kurs bekannt zu geben. Darunter befand sich mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Partei Die Linke, Klaus Ernst, eine der prominentesten Figuren als Mitgründer des BSW.

Der Magdeburger Weg und parlamentarische Strategie

Der Kern des beschlossenen Kurses wird von den Befürwortern als sogenannter Magdeburger Weg bezeichnet. Dieser Ansatz sieht vor, dass das BSW und die AfD in Sachsen-Anhalt in konkreten parlamentarischen Sachfragen gemeinsam Anträge einreichen und diese gemeinsam abstimmen. Um die Zusammenarbeit zu institutionalisieren, sollen sogar schriftliche Vereinbarungen zwischen den beiden Fraktionen möglich bleiben und fortgeführt werden. Trotz dieser engen inhaltlichen Kooperationsbereitschaft macht das BSW explizite Grenzen in Bezug auf eine vollständige Regierungsübernahme deutlich. Eine gemeinsame Regierungskoalition im Land oder die Unterstützung der Wahl eines AfD-Kandidaten zum Ministerpräsidenten lehnt die Partei dabei strikt ab.

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Diese strategische Abgrenzung wurde von den Parteispitzenvertretern während der Beratungen in Dresden vehement verteidigt. Sowohl die Parteigründerin Sahra Wagenknecht als auch der ko-Parteichef Fabio De Masi sprachen sich deutlich für den beschlossenen Kurs aus. Sie argumentierten damit, dass die Zusammenarbeit im Landtag notwendig sei, um soziale und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Zuvor hatten die Delegierten einen gegenläufigen Antrag abgelehnt, der längerfristige Kooperationsvereinbarungen mit der AfD ausdrücklich ausschließen sollte. Die Ablehnung dieses Antrags signalisierte den Willen der Parteiführung, die bisherige Linie auch in Zukunft beizubehalten.

Mehrheitsverhältnisse und rechtsextreme Einordnung

Die politische Bedeutung dieser Entscheidung lässt sich anhand der konkreten Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament von Sachsen-Anhalt nachvollziehen. Dort hält die AfD insgesamt 39 der 83 Sitze im Landtag. Durch die Unterstützung durch die fünf Abgeordneten des BSW erreichen beide Parteien rechnerisch eine absolute Mehrheit. Diese Konstellation gibt dem BSW erheblichen Einfluss auf gesetzgeberische Prozesse im Land, solange die Kooperationsregeln eingehalten werden. Beide Parteien haben in der Vergangenheit bereits in zahlreichen parlamentarischen Sachfragen erfolgreich zusammengearbeitet.

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Ein zentraler Kritikpunkt an dieser Politik ist die rechtliche und politische Einordnung des Landesverbands der AfD in Sachsen-Anhalt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft diesen Landesverband als gesichert rechtsextrem ein. Diese Einordnung stellt die Legitimität der Zusammenarbeit vor besondere moralische und politische Herausforderungen, da sie die Grenze zu etablierten Parteien in Frage stellt. Die Befürworter der Kooperation argumentieren dennoch, dass man die Themen nicht den anderen überlassen dürfe, um im Interesse der Wählerinnen und Wähler zu handeln.

Austritte und interne Konflikte um Klaus Ernst

Gegen den Beschluss bildete sich schnell ein breiter Widerstand unter den Delegierten und der Basis der Partei. Die Antragsteller um den BSW-Vize Christian Leye und Klaus Ernst hatten versucht, der Zusammenarbeit mit der AfD engere Grenzen zu setzen, fanden dabei jedoch keine Mehrheit unter den rund 600 anwesenden Delegierten. Klaus Ernst begründete seine Entscheidung, die Partei zu verlassen, damit, dass eine langfristige Zusammenarbeit mit der AfD fundamental falsch sei. Im ZDF hatte er vor der Versammlung bereits gewarnt, dass die AfD politische Unterstützung nicht umsonst gebe und im Gegenzug Vorteile fordere.

Neben Klaus Ernst traten weitere bekannte Figuren aus Protest aus der Partei aus. Der sächsische Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph kündigte ebenfalls seinen Austritt an. Die Austrittserklärung wurde von einer breiten Gruppe unterstützt, wobei die geografische Herkunft der Aussteiger interessant ist. Fast die Hälfte der Unterzeichner der gemeinsamen Austrittserklärung kommt aus Nordrhein-Westfalen, was zeigt, dass der Konflikt nicht nur auf Sachsen-Anhalt oder die Basis in Ostdeutschland beschränkt ist. Die emotionale und politische Distanz zwischen den Verbleibenden und den Austrittenden hat sich damit vertieft.

Reaktionen der Öffentlichkeit und historische Warnungen

Der Beschluss des BSW löste nicht nur interne Spannungen aus, sondern引发了 auch scharfe Reaktionen in der breiten Öffentlichkeit und bei historischen Institutionen. Am Sonntag, den 29. November 2026, meldete sich Eva Umlauf, die Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, öffentlich zu Wort. Die Überlebende des Holocaust warnte davor, dass der Umgang des BSW mit der AfD in Sachsen-Anhalt Rassisten und Antisemiten in Deutschland ermutige. Ihre Erklärung unterstreicht die Sorge, dass die politische Normalisierung der Zusammenarbeit mit der AfD historische Verstrickungen und aktuelle Gefahren unterschätze.

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Der politische Kontext ist zudem durch die jüngste Namensänderung der Partei geprägt. Erst seit dem 1. Oktober trägt das Bündnis den neuen Namen Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Der Namensbestandteil BSW blieb jedoch als gängiges Kürzel erhalten. Diese Umbenennung sollte eine neue Phase der politischen Identität einläuten, steht nun aber im Schatten der kontroversen Entscheidungen in Sachsen-Anhalt. Die Zukunft der Partei hängt stark davon ab, wie sie mit der Spaltung umgehen kann und ob es gelingt, die eigene Basis zu stabilisieren, während gleichzeitig die politische Strategie in den Koalitionsverhältnissen vor Ort weiterverfolgt wird.