BSK Bischofshofen vor dem Aus: Stadt wirft Klub-Boss raus und gründet neuen Verein

Der Traditionsverein BSK Bischofshofen steht nach 93 Jahren vor dem Ende, nachdem die Stadt den Klub-Boss aus dem Stadion geworfen und den Skiklub mit dem Aufbau einer neuen Fußballsektion beauftragt hat. Ein langwieriger Streit um finanzielle Interessen und mangelnde Transparenz führte zu dieser dramatischen Entscheidung.

Ein tragischer Wendepunkt für den traditionsreichen BSK, der seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Regionalliga West ist: Nach 93 Jahren Vereinsgeschichte steht der Klub vor dem Aus .

Die Ursache für diesen dramatischen Einschnitt liegt in einem langwierigen und eskalierten Konflikt zwischen der Stadt Bischofshofen und Patrick Reiter, einer Person, die zwar keine offizielle Position im Verein innehatte, aber maßgeblichen Einfluss ausübte. Reiter kontrollierte das Vereinsgeschehen durch die Polysport GmbH, an der er mit 62 Prozent beteiligt ist, während sein Vater Josef, gleichzeitig Obmann des Vereins, weitere 22 Prozent hält.

Diese Konstruktion ermöglichte es der GmbH, bis zu 75 Prozent der Vereinseinnahmen abzuziehen, was angesichts öffentlicher Gelder, die der Verein bezog, rechtlich äußerst problematisch war. Auch die Namensrechte und die Drittliga-Lizenz lagen bei der GmbH, was die Abhängigkeit des Vereins weiter verstärkte. Die Diskrepanz zwischen Reiters Behauptungen und der Realität im Jugendbereich trug zusätzlich zur Eskalation bei. Während Reiter von 150 betreuten Kindern sprach, wies ein ehemaliger Funktionär auf eine tatsächliche Zahl von etwa 70 hin.

Die Vereinswebsite listete lediglich 74 Spieler auf, und das älteste Jugendteam erlitt in der vergangenen Saison deutliche Niederlagen, darunter ein 1:20. Eltern beklagten zudem hohe Zusatzkosten, wie Kautionen für Trikots oder die Notwendigkeit, diese selbst zu erwerben. Der Konflikt spitzte sich zu, als der Verein im Sommer 2025 eine neue Nutzungsvereinbarung für das Stadion ablehnte, was zur Kündigung des Nutzungsrechts führte. Der Gemeinderat Bischofshofen reagierte daraufhin mit einem klaren Ultimatum: Patrick Reiter wurde als Verhandlungspartner ausgeschlossen.

Vizebürgermeister Josef Mairhofer (ÖVP) äußerte die Hoffnung auf Selbstheilungskräfte innerhalb des BSK, wie beispielsweise die Neuwahl von Vorständen und den Entzug von Vollmachten. Die SPÖ, die im Gemeinderat die absolute Mehrheit hält, unterstützte das Ultimatum ebenso wie die FPÖ, wobei vor allem ein verstärktes Engagement im Nachwuchsbereich gefordert wurde, für das die Gemeinde finanzielle Mittel bereitstellt. Trotz aller Bemühungen kam es am Donnerstag zur entscheidenden Abstimmung im Gemeinderat über die zukünftigen Nutzungsrechte für den Sportplatz.

Mit einem überwältigenden Ergebnis von 20 zu 3 Stimmen ging der Skiklub Bischofshofen als Sieger hervor. Dieser zeigte sich überrascht von der Deutlichkeit des Ergebnisses und steht nun vor der Aufgabe, eine neue Fußballsektion zu gründen. Der BSK 1933 muss das Gelände bis Juni räumen, am 1. Juli zieht der Skiklub formell ein.

Der Weg für den neuen Verein führt voraussichtlich in die unterste Spielklasse, da die Drittliga-Lizenz weiterhin bei der GmbH um Patrick Reiter liegt. Theoretisch könnte sich die GmbH mit dem BSK auf einem anderen Fußballplatz einmieten, doch die Suche nach einer geeigneten Spielstätte im Pongau dürfte angesichts der aktuellen Situation schwierig werden. Der BSK reagierte auf Instagram mit einer Stellungnahme, in der er eine politische Intrige beklagte und seine Werte wie Demokratie, Transparenz und Fairness betonte.

Der Verein kündigte an, alle notwendigen rechtlichen Schritte zu prüfen. Die Zukunft des BSK 1933 ist ungewiss, und der Fall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Strukturen und Interessenkonflikte im regionalen Fußball





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