Brutaler Messerangriff in Lienz: Betreuerin schwer verletzt, Täter geständig

Ein 34-jähriger Mann hat in Lienz seine 52-jährige Betreuerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Täter wurde festgenommen und hat die Tat gestanden. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Ein grausamer Vorfall erschütterte am Freitagvormittag die Stadt Lienz in Tirol. Ein 34-jähriger Mann wird dringend verdächtigt, seine 52-jährige Betreuerin in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Die Frau, die regelmäßig die Wohnung des Mannes aufsucht, um ihn zu betreuen, da er an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde nach dem Angriff notoperiert und befindet sich glücklicherweise außer Lebensgefahr. Der Täter wurde unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen und hat die Tat bereits gestanden. Die Ermittlungen, geleitet vom Landeskriminalamt Tirol, konzentrieren sich nun auf die Klärung der genauen Hintergründe und des Motivs für diese brutale Attacke.

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Freitagvormittag zu einem Streit zwischen dem 34-Jährigen und seiner Betreuerin. Katja Tersch, Leiterin des Tiroler Landeskriminalamts, bestätigte, dass es im Verlauf des Streits zu einer Eskalation kam, bei der der Mann zu einem Messer griff und mehrfach auf den Oberkörper der Frau einstach. Die Betreuerin versuchte daraufhin, aus der Wohnung zu fliehen, wobei sie Hilferufe ausstieß. Eine aufmerksame Nachbarin hörte die Schreie und reagierte sofort.

Sie griff mutig ein und konnte dem Angreifer das Messer aus der Hand schlagen, bevor sie umgehend die Rettungskette in Gang setzte. Die schnelle Reaktion der Nachbarin wird als entscheidend für das Überleben der Verletzten gewertet. Der Notarzt leistete vor Ort Erste Hilfe, bevor die schwerverletzte Frau in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert wurde. Dort wurde sie umgehend operiert.

Die medizinische Versorgung hat dazu beigetragen, dass sich ihr Zustand stabilisiert hat und sie sich nun außer Lebensgefahr befindet. Die Polizei hat die Wohnung des Beschuldigten beschlagnahmt und Spuren gesichert. Die Vernehmung des 34-jährigen Beschuldigten durch Beamte des Landeskriminalamtes ergab ein Geständnis. Der Mann räumte die Tat ein, jedoch bleiben die genauen Motive und der Ablauf der Ereignisse noch unklar.

Da die Verletzte noch nicht vernehmungsfähig ist, gestaltet sich die Rekonstruktion des Tathergangs schwierig. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Innsbruck angeordnet. Dort wird er sich der weiteren Untersuchung stellen müssen. Die Behörden betonen, dass der Fall eine tragische Ausnahmesituation darstellt und die Bedeutung einer umfassenden Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstreicht.

Es wird erwartet, dass die Ermittlungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, um alle relevanten Fakten zu sammeln und die Hintergründe der Tat vollständig aufzuklären. Die Nachbarschaft ist von dem Vorfall schockiert und bietet der Betreuerin ihre Unterstützung an. Der Fall wirft auch Fragen nach der Sicherheit von Betreuern auf, die täglich mit Menschen arbeiten, die möglicherweise eine Gefahr für sie selbst und andere darstellen





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