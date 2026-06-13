Brutale Gewalttat an Schule in Oberösterreich: Lehrerin getötet, mutmaßlicher Täter stirbt bei Unfall

In Taufkirchen an der Pram wurde eine 28-jährige Lehrerin in der Schulbibliothek getötet. Der dringend tatverdächtige Kollege, ein 29-Jähriger, flüchtete und kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Ermittler gehen von einem eifersüchtigen Motiv aus, nachdem die Frau eine neue Beziehung begann. Die Gemeinde steht unter Schock und organisiert Krisenhilfe.

Die kleine Gemeinde Taufkirchen an der Pram steht unter Schock nach einer brutalen Gewalttat an einer örtlichen Schule . Eine junge Lehrerin wurde getötet , ihr mutmaßlicher Mörder kam bei einem Unfall ums Leben.

Die Tragödie begann, als die 28-jährige Pädagogin nach Unterrichtsende nicht nach Hause kam. Ihre Mutter, in Sorge, machte sich auf die Suche und entdeckte schließlich die Leiche ihrer Tochter in der Schulbibliothek. Dieser Fund löste im Ort Fassungslosigkeit und tiefe Trauer aus. Unmittelbar nach der Tat versammelten sich zahlreiche Bewohner vor der Schule, um ihre Anteilnahme zu zeigen.

Sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an, um der Verstorbenen zu gedenken. Nach den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ried geschah die Tat am Freitag in den Räumlichkeiten der Schule. Der dringend tatverdächtige 29-jährige Kollege, ebenfalls Lehrer an der Einrichtung, soll die junge Frau zunächst mit einem Dolch attackiert und anschließend mit einer legal besessenen Pistole erschossen haben. Der Mann sei danach mit seinem Auto geflüchtet, teilte Alois Ebner, Leiter der Staatsanwaltschaft Ried, mit.

Bei Freinberg, in der Nähe des Tatorts, sei es dann zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Bei der Kollision kam der Verdächtige ums Leben. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er sich zuvor selbst eine Schussverletzung zugefügt. Die Ermittler gehen von einem persönlichen Motiv aus, das in einer unerwiderten Liebesbeziehung und folgender Eifersucht wurzelt.

Laut Aussagen von Freunden und Familie habe der Mann dem Opfer immer wieder Avancen gemacht, die sie jedoch ablehnte. Der endgültige Auslöser für die Gewalttat dürfte gewesen sein, dass die Lehrerin in letzter Zeit eine neue Beziehung einging. Der zurückgewiesene Mann habe die Tat offenbar aus Eifersucht verübt. Augen- oder Ohrenzeugen der eigentlichen Tat gibt es nach derzeitigem Stand nicht.

Der genaue Todeszeitpunkt ist noch nicht geklärt, ein Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr am Freitag wird angenommen. Die Obduktion der beiden Verstorbenen, die für Montag angesetzt ist, soll weitere forensische Erkenntnisse liefern. Die Entdeckung der Leiche durch die Mutter, die mit Schulmitarbeitern suchte, nachdem das Auto der Tochter noch auf dem Schulgelände stand, verdeutlicht die tragischen Umstände. Die Auswirkungen der Tat sind in der Gemeinschaft enorm.

Anrainer wie Fabian Künzlberger äußerten sich schockiert. Besonders große Sorge besteht um die Kinder, die sich zum Zeitpunkt der Flucht des Täters in unmittelbarer Nähe der Schule aufhielten. Familien, Schüler und Einwohner bringen am Wochenende ihre Blumen und Kerzen zum Tatort. Stark betroffen sind vor allem die Klassen, die sowohl von der getöteten Lehrerin als auch vom Verdächtigen unterrichtet wurden.

Ein Vater beschreibt die schwierige Situation: "Das ist jetzt eine schwierige Situation, sie war der Klassenvorstand meiner Tochter und er ihr Deutschlehrer.

" Bürgermeister Paul Freund betonte die Wichtigkeit, dass niemand mit Sorgen alleingelassen wird. Unterstützung wird sowohl für die Schüler als auch für die Lehrerschaft benötigt. Hilfsangebote sind seitens des Landes Oberösterreich und der Bildungsdirektion zugesagt worden. Eine Krisenintervention ist aktiv.

Für Sonntag ist ein Treffen von Schule, Gemeinde, Bildungsdirektion und Krisenhelfern angesetzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Anschließend sollen die Eltern darüber informiert werden, wie der Schulbetrieb am Montag fortgesetzt wird





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