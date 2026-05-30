Brutale Attacke in U6-Station: Frau an den Haaren gezogen und beschimpft

Eine 25-jährige Wienerin wird in der U6-Station Philadelphiabrücke von einer fremden Frau attackiert und beschimpft. Ein Mann mit Skateboard zeigt Zivilcourage und beendet die Gewalt.

In der U6-Station Philadelphiabrücke in Wien -Meidling ereignete sich am Montagabend ein brutaler Vorfall, der eine 25-jährige Wien erin traumatisierte. Die junge Frau, die anonym bleiben möchte, schilderte gegenüber unserer Redaktion die schockierenden Momente.

Sie war mit ihrem Freund unterwegs und telefonierte, als sie beim Aussteigen aus der U-Bahn plötzlich von einer unbekannten Frau an der Schulter angetippt wurde. Diese behauptete, die 25-Jährige hätte sie ausgelacht, was die Betroffene entschieden verneinte. Sie setzte ihren Weg die Rolltreppe hinauf fort, doch die Situation eskalierte schnell. Die aggressive Frau begann, sie lautstark zu beschimpfen und anzugreifen.

Sie zog die Wienerin an den Haaren und brüllte sie als "scheiß Österreicherin" an. Die Attacke fand in aller Öffentlichkeit statt, doch obwohl sich zahlreiche Menschen im Bereich der Station aufhielten, griff zunächst niemand ein. Die 25-Jährige fühlte sich völlig allein gelassen und hilflos. Erst ein unbekannter Mann mit einem Skateboard zeigte Zivilcourage.

Er hielt der Angreiferin, die ein pinkes Kleid trug, sein Board drohend entgegen und forderte sie auf, sofort aufzuhören. Daraufhin ließ die Frau von ihrem Opfer ab und zog sich zurück. Die 25-Jährige erstattete noch am selben Abend Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. Sie hofft, dass die Täterin aufgrund der Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras der Station identifiziert werden kann.

Locker 40 Leute hätten den Vorfall mitbekommen, sagt sie enttäuscht. Keiner habe geholfen, bis der Mann mit dem Skateboard eingriff. Sie sei dankbar, dass dieser Fremde mutig genug war, einzuschreiten, und so möglicherweise Schlimmeres verhindert habe. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Gewalt im öffentlichen Raum und die mangelnde Zivilcourage in der Bevölkerung.

Experten betonen, dass es wichtig sei, bei solchen Vorfällen nicht wegzusehen, sondern Hilfe zu holen oder selbst einzugreifen, wenn es sicher möglich ist. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 25-Jährige leidet noch immer unter den psychischen Folgen der Attacke. Sie traute sich nicht, zur Arbeit zu gehen und musste sich krankmelden.

So etwas sei ihr noch nie im Leben passiert. Sie hofft, dass die Täterin gefasst wird und dass die Menschen in Zukunft mehr Zivilcourage zeigen. Der Vorfall in der Philadelphiabrücke zeigt, wie schnell ein harmloser Alltagsmoment in Gewalt umschlagen kann. Die Wienerin appelliert an alle, nicht wegzusehen, sondern hinzuschauen und zu helfen.

Nur so könne die Gesellschaft sicherer werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Jeder noch so kleine Hinweis könnte zur Ergreifung der Täterin führen. Die 25-Jährige ist fest entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, aber die Erinnerung an den Schrecken wird noch lange bleiben





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