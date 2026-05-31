Brutale Attacke in der U6: Wienerin hat Angst, die Wohnung zu verlassen

Eine 25-Jährige wurde bei der U6 brutal angegriffen. Das Opfer hat Angst, die Wohnung zu verlassen und hofft, dass die Polizei die Verdächtige ausfindig machen kann.

Die brutale Attacke gegen eine Wienerin bei der U6 sorgt für Aufregung. Das Opfer hat mittlerweile Angst die Wohnung zu verlassen. So etwas ist mir noch nie im Leben passiert, erzählt die Betroffene völlig aufgelöst.

Nach der Attacke habe sie sich nicht einmal mehr in die Arbeit getraut und sich krankmelden müssen. Begonnen haben soll alles bereits beim Aussteigen aus der U-Bahn. Während die 25-Jährige mit ihrem Freund sprach, sei sie plötzlich von einer ihr völlig unbekannten Frau an der Schulter angetippt worden. Ich habe die Person davor noch nie in meinem Leben gesehen, betont die Wienerin.

Die Fremde habe ihr daraufhin vorgeworfen, sie ausgelacht zu haben. Die 25-Jährige verneinte das und ging weiter Richtung Rolltreppe. Doch dann eskalierte die Situation. Laut Schilderung der Betroffenen wurde sie von der Frau angepöbelt, geschlagen und schließlich an den Haaren gezogen.

Dabei soll die Angreiferin sie auch als 'scheiß Österreicherin' beschimpft haben. Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at! Besonders bitter für die Wienerin: Obwohl sich zahlreiche Personen im Bereich der Station befanden, habe zunächst niemand eingegriffen. Locker 40 Leute haben das mitbekommen, sagt sie enttäuscht.

Erst ein bislang unbekannter Mann zeigte Zivilcourage. Laut der 25-Jährigen stellte er sich der Angreiferin entgegen und forderte sie mit einem Skateboard in der Hand auf, sofort aufzuhören. Danach habe sich die Frau entfernt. Die Wienerin erstattete mittlerweile Anzeige gegen Unbekannt.

Sie hofft nun, dass die Polizei die Verdächtige ausfindig machen kann. Videomaterial aus der Station dürfte es jedenfalls geben. Dem unbekannten Helfer ist die 25-Jährige besonders dankbar. Sein Einschreiten habe womöglich Schlimmeres verhindert.

Nach der brutalen Attacke auf eine Wienerin in der U6 meldet sich nun auch die FPÖ Wien zu Wort und fordert eine rasche Aufklärung der Gewalttat





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

U6 Attacke Wienerin Gewalttat FPÖ Wien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer Weg zur neuen Wohnung in Wien steht nun festDie Neuordnung der Vergabe von geförderten Wohnungen in Wien ist in trockenen Tüchern: Im Juli wird das neue System hochgefahren, ab September müssen ...

Read more »

Brutale Attacke in U6-Station: Frau an den Haaren gezogen und beschimpftEine 25-jährige Wienerin wird in der U6-Station Philadelphiabrücke von einer fremden Frau attackiert und beschimpft. Ein Mann mit Skateboard zeigt Zivilcourage und beendet die Gewalt.

Read more »

U6-Attacke! FPÖ sieht 'Alarmsignal' für Wiener ÖffisU6-Attacke Wien: Nach brutalem Übergriff fordert die FPÖ mehr Sicherheit in Öffis und konsequente Abschiebungen gewaltbereiter Täter.

Read more »

Küchenbrand in Innsbruck-Hötting: Wohnung unbewohnbar, hoher SachschadenEin Küchenbrand in einer Innsbrucker Wohnanlage hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Wohnung im neunten Stock ist vorerst unbewohnbar, der Schaden liegt im Zehntausend-Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Read more »