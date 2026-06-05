Brutal Murder in Linz: Five Months after the Body of a Real Estate Agent Found in His Apartment, the Investigation Continues

The investigation into the brutal murder of a real estate agent in Linz, Austria, has been ongoing for five months. The victim's brother discovered his body in the apartment he shared with the victim in the Harrachstraße. The victim was found heavily bound, severely beaten, and shot. The cause of death was a severe head injury, and the victim was suspected to have been involved in both the drug and prostitution rings.

Fast fünf Monate ist es her, dass ein brutaler Mord Linz erschüttert hat: Ein Makler wurde tot gefunden. Seither tappt die Polizei im Dunkeln. Mitte Jänner ereignete sich die brutale Bluttat, bis heute sorgt sie für viele Fragezeichen.

Sein Bruder entdeckte die Leiche des 49-Jährigen aus der Immobilienbrache in dessen Wohnung in der Harrachstraße. – gefesselt, schwer misshandelt, erschlagen. Der Mann starb an einem Schädel-Hirn-Trauma, er dürfte Opfer einer Die Kriminalisten stießen am Tatort außerdem auf große Mengen Drogen – offensichtlich nicht nur für den Eigenkonsum. Das Opfer soll sowohl ins Suchtmittel- als auch ins Rotlichtmilieu Verbindungen gehabt haben.

Die Spurensuche gestaltete sich bis zuletzt extrem schwierig. Besonders viel Zeit brauchte etwa die Auswertung der Überwachungskameras in der Umgebung. In der Tatnacht fand außerdem wenige Meter entfernt ein Ball statt, Hunderte Handys gaben Signale ab und erschwerten Auf den Listen der Polizei fanden sich dadurch nicht nur mögliche Verdächtige, sondern auch zahlreiche prominente Namen: Minister, Landeshauptleute, Banker und weitere Gäste waren mit ihren Geräten vor Ort registriert. Für die Kripo bedeutete das vor allem eines: viel Arbeit.

Sie versuchte jene Telefonnummern herauszufiltern, die sich ungewöhnlich lange in der Funkzelle aufgehalten haben und somit mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Man gebe dazu nichts bekannt, so der Chef des Landeskriminalamts Gottfried Mitterlehner Anfang April. Es sei mit der Staatsanwaltschaft vereinbart, dass sie sich derzeit nur sehr wohlüberlegt äußern würden. Man bemühe sich, gebe sein Bestes, betonte Mitterlehner.

Aber es sei schwierig. Bei Tötungsdelikten sei man sehr froh, wenn man alles klären könne. Nachsatz: Die Harrachstraße, die wird interessant werden





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