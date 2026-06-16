Bruck an der Mur plant Bettelverbot in bestimmten Zonen

Die Stadt Bruck an der Mur will nach der Verschärfung des Steiermärkischen Landes-Sicherheitsgesetzes 2025 ein Bettelverbot in ausgewählten Bereichen einführen. Vizebürgermeister Pensl begründet dies mit Störungen der Privatsphäre und dem Verdacht auf organisierte Bettelei. Die Debatte zwischen Sicherheitsinteressen und sozialer Verantwortung ist entbrannt.

Mit Inkrafttreten der verschärften Bestimmungen des Steiermärkischen Landes-Sicherheitsgesetz es im September 2025 erlangen Gemeinden in der Steiermark neue rechtliche Instrumente. Sie können seither für definierte öffentliche Bereiche wie Bankomaten, Geschäftsstraßen oder öffentliche Verkehrsmittel ein Verbot des Bettelns erlassen.

Die Stadt Bruck an der Mur nutzt diese Option als eine der ersten Gemeinden und plant, noch im Juni 2025 einen entsprechenden Gemeindebeschluss zu fassen. Ein Rundgang mit Vizebürgermeister Raphael Pensl (FPÖ) verdeutlicht die Beweggründe. Am Montagnachmittag an einem zentralen Bankomaten in Bruck erklärt Pensl: Genau hier sitzt oft eine Dame, die bettelt. Er zeigt auf eine Treppe.

Bürgerinnen und Bürger würden in ihrer Privatsphäre gestört, insbesondere beim Umgang mit Geldautomaten. Zudem gibt es Beobachtungen, dass das erbettelte Geld am Tagesende von einer männlichen Person eingesammelt wird, was den Verdacht einer organisierten Bettelei nährt. Während des Rundgangs wird an diesem konkreten Tag jedoch kein Bettler gesichtet. Pensl betont, es handele sich dabei um eine bloße Momentaufnahme.

Die geplante Verordnung soll klar abgegrenzte Zonen und einen Ordnungswidrigkeitentatbestand umfassen. Ziel ist es, den öffentlichen Raum als sicheren und ungestörten Ort für alle zu erhalten. Die Debatte über solche Verbote ist landesweit entbrannt. Kritiker befürchten eine Kriminalisierung von Armut und eine Ausgrenzung vulnerabler Gruppen.

Sie verweisen auf bestehende soziale Hilfsangebote und fordern, diese statt Sanktionen auszubauen. Die Landeshauptmannschaft betont, die Gesetzesverschärfung ziele nicht auf generelle Armut, sondern auf aggressive oder organisierte Formen des Bettelns ab. Ob und wie Bruck an der Mur seine geplante Verordnung konkret ausgestalten wird, bleibt abzuwarten. Die rechtliche Grundlage muss jedenfalls eng und verhältnismäßig sein.

Das Landesgesetz ermöglicht lediglich ein Verbot in bestimmten, räumlich begrenzten Zonen, nicht jedoch ein generelles Bettelverbot für die gesamte Gemeinde. Die Gemeinde muss in der Verordnung genau bezeichnen, wo das Verbot gilt und wie lange es jeweils andauert.

Zudem muss sie transparente Kriterien nennen, wann eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Für die Durchsetzung ist die Polizei zuständig. Die Maßnahme ist ein flankierender Eingriff in die Bewegungsfreiheit und die Ausübung einer Bittstellertätigkeit. Die Diskussion zeigt, wie stark lokale Beobachtungen und politische Prioritäten in konkrete regulatorische Schritte münden können.

In Bruck an der Mur liegt der Fokus auf der Wahrung der Privatsphäre und der Bekämpfung möglicher krimineller Strukturen hinter dem Bettelwesen. Andere Gemeinden könnten diesem Beispiel folgen oder aus Sorge vor Überregulierung und sozialer Spaltung bewusst Abstand halten. Der weitere Verlauf wird zeigen, ob das Instrument der Zonenverbote eine spürbare Entlastung bringt oder ob die sozialen Konflikte lediglich verlagert werden.

Die Stadtverwaltung muss bei der Ausarbeitung der Verordnung sorgfältig abwägen, um Klagen wegen Diskriminierung oder Verletzung der Grundrechte zu vermeiden. Die bevorstehende Gemeinderatssitzung wird diesen Abwägungsprozess öffentlich machen





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