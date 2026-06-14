Britisches Militär stoppt Öltanker der russischen Schattenflotte

Das britische Militär hat einen Öltanker der russischen Schattenflotte gestoppt, der den Ärmelkanal passieren wollte. Der Tanker wird nun vor der Südküste festgehalten und überwacht, während die Ermittlungen andauern. Russland finanziert seinen Konflikt in der Ukraine mit seiner Schattenflotte, und das Abfangen des Tankers ist ein Schlag gegen Putins illegalen Krieg.

Russland versucht Sanktionen zu umgehen, indem es Schiffe der sogenannten Schattenflotte nutzt. Das britische Militär hat einen Öltanker der Schattenflotte gestoppt, der den Ärmelkanal passieren wollte.

Der Tanker, der knapp 244 Meter lang ist, wurde von einer britischen Kommandotruppe bei einer Seeblockadeoperation gestoppt. Die Operation dauerte sechs Stunden und wurde in enger Abstimmung mit Frankreich durchgeführt. Der Tanker wird nun vor der Südküste festgehalten und überwacht, während die Ermittlungen andauern. Russland finanziert seinen Konflikt in der Ukraine mit seiner Schattenflotte, und das Abfangen des Tankers ist ein Schlag gegen Putins illegalen Krieg.

Die Schattenflotte besteht aus mehr als 700 Schiffen, die oft angehalten und überprüft werden. Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine





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