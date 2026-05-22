Britisches Aufklärungsflugzeug bedroht von russischen Kampfjets über Schwarzes Meer

Ein britisches Aufklärungsflugzeug ist laut dem britischen Verteidigungsministerium über dem Schwarzen Meer von russischen Kampfjets bedroht worden. Die Maschinen näherten sich dem Flugzeug der Royal Air Force (RAF) zeitweise bis auf sechs Meter.

Ein britisches Aufklärungsflugzeug ist laut dem britischen Verteidigungsministerium über dem Schwarzen Meer von russischen Kampfjets bedrängt worden. Demnach näherten sich russische Maschinen dem Flugzeug der Royal Air Force (RAF) zeitweise bis auf sechs Meter.

Dabei seien an Bord automatisch Notfallsysteme ausgelöst worden. Die betroffene Boeing RC-135W Rivet Joint befand sich laut London auf einem regulären NATO-Unterstützungsflug zur Sicherung der östlichen Bündnisflanke. Das Flugzeug sei unbewaffnet gewesen und habe sich ausschließlich im internationalen Luftraum bewegt, betonte das Ministerium. Trotz der riskanten Manöver konnte die RAF-Besatzung ihren Einsatz sicher beenden.

Alles einblenden Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums war es innerhalb eines Monats bereits der zweite ähnliche Vorfall. Bei einer früheren Begegnung soll sich ein russischer Su-35-Kampfjet dem Aufklärungsflugzeug so stark genähert haben, dass sich der Autopilot automatisch deaktivierte.

London wertet die Zwischenfälle als Teil eines größeren Musters zunehmender russischer Militäraktivitäten in Osteuropa und im hohen Norden. Das Verhalten der russischen Piloten sei „gefährlich und inakzeptabel“, erklärte das Verteidigungsministerium. Großbritannien habe gemeinsam mit dem Außenministerium eine formelle Protestnote an die russische Botschaft in London übermittelt. Eine offizielle Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor.

Schon im Herbst 2022 hatte der damalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace öffentlich gemacht, dass eine russische Su-27 in unmittelbarer Nähe einer britischen RC-135 eine Rakete abgefeuert hatte. Laut Wallace kam eine spätere russische Untersuchung zum Schluss, dass der Abschuss versehentlich erfolgt sei. Russland äußerte sich dazu damals nicht öffentlich





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Großbritannien Aufklärungsflugzeug Kampfjets Schwarzes Meer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NATO-Kampfjets alarmiert, Drohne in Luftraum Litaus gefilmtNach Medienberichten wurde die Staatsspitze in Schutzräume gebracht, nachdem ein mutmaßliches Flugobjekt aus Richtung Belarus dem baltischen EU- und NATO-Land näherte. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und der Zugverkehr ausgesetzt. Es gab Entwarnung und später Alarm, der Alarm wurde nach einer halben Stunde aufgehoben.

Read more »

NATO-Kampfjets alarmiert bei Gust-Drohnenflug nahe Flughafen VilniusEinhornige Gust-Drohnen beschossen den Luftraum am Flughafen Vilnius und alarmierten NATO-Kampfjets, als die baltische Stadt mit Belarus grenzt. 映画 ニュース

Read more »

Senkrecht auf der Straße: Italiens F-35B feiern spektakuläre PremiereItalienische F-35B-Kampfjets haben erstmals auf einer Straße in Finnland trainiert. Die Tarnkappenjets absolvierten Senkrechtlandungen bei der Übung „Imminent Field 26“.

Read more »

15.000 Kilometer durchs Meer: Wanderrekord für BuckelwaleEin Forschungsteam hat beobachtet, wie zwei Tiere unabhängig voneinander zwischen den Fortpflanzungsgebieten vor Brasilien und Australien wechselten - und damit einen Rekord aufstellten.

Read more »