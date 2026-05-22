Kenton Cool hat den Mount Everest erfolgreich bestiegen und einen neuen Rekord aufgestellt. Er gilt als Mensch mit den meisten Besteigungen des Berges und knackt einen globalen Rekord

Nicht nur seinen eigenen, sondern auch einen weltweiten Rekord hat der 52-Jährige Kenton Cool mit seinem jüngsten und 20. Aufstieg auf den Mount Everest geknackt.

Der Brite gilt damit als Mensch mit den meisten Besteigungen des 8849 Meter hohen Everest, der nicht der ethnischen Gruppe der Sherpas aus der Region entstammt. Zusammen mit einer Gruppe von Kletterern habe Cool am Freitag den Gipfel erreicht, teilte die nepalesische Tourismusabteilung mit. Die nepalesische Tourismusbehörde bestätigte am Freitag die erfolgreiche Reise von Kenton Cool bis zum Gipfel des Mount Everest.

Nach Angaben des Expeditionsveranstalters war Cool nach dem erfolgreichen Aufstieg zunächst zwischen dem Mount Everest und dem Lhotse am South Col genannten Bergsattel aufgewekst, wo er in etwa 7900 Meter Höhe angekommen war. Cool hatte den Berg im Himalaya zum ersten Mal 2004 bestiegen. Seitdem hat er diese Leistung fast jedes Jahr wiederholt.

Der Everest befindet sich an der Grenze von Nepal und China, von dem obigen ist mit Genehmigung der chinesischen Regierung jährlich die Westroute zum Gipfel über Tibet seit Jahren bis heute angesteuert. Der Rekordhalter für die meisten Everest-Besteigungen ist der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa. Er hat den Gipfel bereits 32 Mal bezwungen. Er führte in der aktuellen frühjahreszeitlichen Klettersaison erneut ein Team auf dem Weg zur Spitze des Everest an.

DieSherpas sind häufig als Führer und Träger für Bergsteiger aus dem Ausland tätig





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