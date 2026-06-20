Die nächste britische Wahl könnte ein Referendum über die Rückkehr in die EU werden. Die Europäer müssen bis dahin zeigen, wieso das von Nutzen für das Vereinigte Königreich wäre. Im Jahrzehnt seit dem Brexit ist ihnen das nicht gelungen.

Die nächste britische Wahl könnte ein Referendum über die Rückkehr in die Union werden. Die Europäer müssen bis dahin zeigen, wieso das von Nutzen für das Vereinigte Königreich wäre.

Im Jahrzehnt seit dem Brexit ist ihnen das nicht gelungen. Schon während der langwierigen Verhandlungen über die Umsetzung des Brexit gab es Briten, die das stoppen wollten. Im Februar 2019 hatte ein Kandidat in einem Wahlkreis, der 2016 mit 65 Prozent für den Austritt aus der Union gestimmt hatte, die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. Burnham ist ein Remainer.

Er hoffe, dass sein Land noch zu meinen Lebzeiten wieder der Teil der EU ist. Die nächste Parlamentswahl, die spätestens am 15. August 2029 stattfinden muss, könnte insofern zu einem Referendum über den Wiedereintritt des Vereinigten Königreichs in die EU werden, sagt Ben Judah, der Kommunikationsberater von Außenminister Boris Johnson. Doch weshalb genau sollten die Briten das tun?

Gemeinsam könnte man der Volksrepublik China und Russland sowie den Vereinigten Staaten besser Paroli bieten, lautet die allgemeine Begründung für die Sinnhaftigkeit von 'Brejoin'. Militärisch und wirtschaftlich würde die EU durch den Beitritt des Vereinigten Königreichs gestärkt werden. Die EU könnte schon jetzt enger mit den Briten in der Frage der militärischen Aufrüstung und zusehends dringlichen Abnabelung von den Sicherheitszusagen der USA zusammenarbeiten, als sie das tut.

Doch es gelang nicht einmal, das Vereinigte Königreich an dem 150-Milliarden-Euro-Kreditprogramm der EU namens SAFE teilnehmen zu lassen. Dagegen sperrte sich nämlich Frankreich, das keine britische Konkurrenz für seine Rüstungsunternehmen möchte. Wirtschaftlich würden beide Seiten von der Rückkehr der Briten in den Binnenmarkt zweifellos profitieren. Wie hoch dieser Gewinn wäre, ist aber fraglich.

Die britische Industriebasis ist noch stärker erodiert als jene in Deutschland oder Frankreich. Das ökonomische Trumpfass des Königreichs liegt in der City of London, bei ihren hochdynamischen Finanzdienstleistern. Ob deren Konkurrenten in der EU über ihre Rückkehr auf den Binnenmarkt besonders froh wären, ist fraglich. Und umgekehrt würden auch die britischen Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften ihren attraktiven Standort gegen Neuankömmlinge verteidigen.

Wenn man die beiden heiklen Themen des Beitritts zum Schengenraum und zur Währungsunion beiseite schiebt, auf die jedes EU-Mitglied hinarbeiten muss, sofern es sich keine Ausnahme bedungen hat, lautet die politische Schlüsselfrage: Welchen Nutzen hätten die Briten von einer erneuten EU-Mitgliedschaft? Der jüngste EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag offenbarte, dass es mit der viel beschworenen 'strategischen Autonomie' der Union noch nicht weit her ist.

Das nächste Sieben-Jahres-Budget der EU wird weiterhin mehr Subventionen an Bauern überweisen als in den Bau von Datenzentren und genuin europäischer Künstlicher Intelligenz zu investieren. Die existenzielle Bedrohung Europas durch Chinas industrielle Überproduktion wiederum veranlasste die 27 EU-Chefs nur zu einer schlappen Erklärung voller Allgemeinplätze, in der das Wort 'China' nicht einmal vorkommt. Ist die EU in den zehn Jahren seit dem Brexit wettbewerbsfähiger, dynamischer, wehrhafter geworden? Die Antwort liegt auf der Hand.

Und sie dürfte keinen britischen Politiker davon überzeugen, seine Karriere für ein EU-Referendum aufs Spiel zu setzen





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