Britisch-österreichische Familie an Einreise nach Großbritannien gehindert: Baby hat nur österreichischen Pass

Eine österreichisch-britische Familie wurde am Londoner Flughafen an der Einreise gehindert, weil ihr Baby nur einen österreichischen Pass besaß. Seit Februar gelten strengere Einreisebestimmungen für britische Doppelstaatsbürger, die nun eine digitale Berechtigungsbescheinigung oder einen britischen Pass benötigen.

Eine österreich isch-britische Familie wurde am Londoner Flughafen an der Einreise gehindert, weil ihr in Großbritannien geborenes Baby nur einen österreich ischen Pass besaß. Seit dem 25.

Februar 2024 gelten strengere Einreisebestimmungen für britische Doppelstaatsbürger, die nun nur noch mit einem britischen Pass oder einer digitalen Berechtigungsbescheinigung einreisen dürfen. Die Familie, bestehend aus einer britischen Mutter und einem österreichischen Vater, hatte nach einem Urlaub in Spanien Probleme, da die Geburtsurkunde der Tochter nicht als ausreichender Nachweis akzeptiert wurde. Die Familie musste vorerst bei Verwandten in Wien Unterschlupf finden, während sie auf die Ausstellung eines britischen Passes für ihr Kind wartet.

Das österreichische Außenministerium bestätigte, dass es sich um einen von mehreren ähnlichen Fällen handelt, die seit der Verschärfung der Einreisebestimmungen auftreten. Die britische Regierung führte die neuen Regeln im Rahmen der Einführung der elektronischen Reisegenehmigung (ETA) ein, die ähnlich wie das US-amerikanische ESTA-System funktioniert. Auch österreichische Staatsbürger müssen nun vor der Einreise eine ETA beantragen, selbst wenn sie kein Visum benötigen. Die Familie steht in Kontakt mit der österreichischen Botschaft in London, die versucht, das Verfahren zu beschleunigen.

Laut dem Außenministerium gibt es Berichte von anderen EU-Mitgliedstaaten über ähnliche Probleme bei der Einreise nach Großbritannien. Ein weiteres Paar aus Österreich und Litauen hatte kürzlich ähnliche Schwierigkeiten, da ihr Baby noch keinen Aufenthaltstitel in Großbritannien besaß. Die britischen Behörden betonen, dass die neuen Regeln zur Verbesserung der Sicherheit und zur besseren Kontrolle der Einreise dienen sollen. Die Familie hofft, dass sie bald wieder nach Großbritannien zurückkehren kann, ohne weitere bürokratische Hürden überwinden zu müssen





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