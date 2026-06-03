Brigitte Brunner: 'Es ist nur ein kleiner Stich. Und es bedeutet so viel. Es bedeutet Leben'

Brigitte Brunner, eine Frau aus St. Konrad, hängt alles an zwei Blutkonserven, weil sie an Diamond-Blackfan-Anämie leidet. Sie erklärt, dass ihr Körper rote Blutkörperchen nicht mehr produziert und sie sonst innerhalb von wenigen Wochen sterben würde. Nach einer Transfusion kann sie wieder aufatmen und ihr Leben fühlt sich fast wie eines eines gesunden Menschen an. Leider hält dieser Zustand nur rund zwei Wochen an und dann beginnt der Körper wieder abzubauen.

Alle vier Wochen hängt Brigitte Brunner aus St. Konrad alles an zwei Blutkonserven. Für andere ist das Spenden ein kurzer Termin, für die Betroffene ist es überlebenswichtig.

"Es ist nur ein kleiner Stich. Und es bedeutet so viel. Es bedeutet Leben", sagt sie. Erklärt Brunner ihre seltene Krankheit so: "Bei einem gesunden Menschen produziert das Knochenmark immer wieder rote Blutkörperchen.

Bei mir ist es so, dass sie nur absterben, aber nicht mehr nachproduziert werden.

" Ihre Diagnose: Diamond-Blackfan-Anämie. Österreichweit sind davon nur zehn Menschen betroffen.

"Wenn ich kein Blut mehr bekomme, würde ich innerhalb von wenigen Wochen sterben", sagt Brunner. Nach einer Transfusion könne sie wieder aufatmen: "In den ersten vier Stunden merke ich das sofort. Ich lebe wieder.

" Dann sei es möglich, aktiv zu sein, wandern zu gehen, das Leben fast wie ein gesunder Mensch zu leben. Doch dieser Zustand hält nur rund zwei Wochen – dann beginnt der Körper wieder abzubauen: "Die dritte Woche ist schon beschwerlich. Die vierte Woche, da geht gar nichts mehr", schildert Brunner. – gerade im Sommer wird das zur Herausforderung, weil viele Menschen auf Urlaub sind oder wegen der Hitze weniger spenden.

Ich kann nicht einmal ein Stockwerk zu Fuß raufgehen, brauche fast einen Lift oder muss zehnmal stehen bleiben und durchschnaufen. Hat sie dann wieder ihre beiden Blutkonserven erhalten, "habe ich auch wieder mein Lebenselixier". Mit ihrer Geschichte will das OÖ. Rote Kreuz rund um den Weltblutspendetag am 14.

Juni aufrütteln.

"Blutspender sind die stillen Lebensretter", betont Günter Mayr, Vizepräsident des OÖ. Roten Kreuzes. Viele Menschen würden oft erst dann an Blutkonserven denken, wenn sie selbst oder Angehörige darauf angewiesen seien. Genau deshalb soll die Kampagne"Tu's für ...

" die Blutspende persönlicher machen und zeigen, dass hinter jeder Konserve ein Mensch und ein Schicksal stehen. Sorgen macht der Blutzentrale der Blick auf die Spender: "Unsere Babyboomer-Generation mutiert schon langsam Richtung Patienten", sagt die medizinische Direktorin Susanne Süßner. Bereits jetzt gehen 66 Prozent der Blutkonserven an Menschen über 65. Gleichzeitig werden die Erstspender immer älter.

Deshalb wirbt das Rote Kreuz verstärkt um junge Menschen, die regelmäßig Blut hergeben. Redakteurin Lea Strauch genau diese Blutgruppe hat, entschied sie sich spontan zum Spenden. Das ganze Prozedere dauerte nicht einmal eine halbe Stunde. Danach gab es zur Stärkung Eis, Getränke und Schokolade





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