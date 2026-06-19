Brexit: Consequences and Consequences

The Brexit referendum in 2016 led to a divided and poorer Britain, with the rise of radical right-wing parties. The decision had far-reaching consequences for the economy, society, and politics of the country.

Das EU-Referendum hat Großbritannien ärmer und gespaltener zurückgeblieben. Nicht zuletzt hat es den Aufstieg der radikalen Rechten befeuert. Am 24. Juni 2016, um 4.39 Uhr Londoner Zeit, stellte ein etwas perplexer BBC-Moderator im Live-Studio fest: "Es ist jetzt klar, dass die 'Remain'-Seite nicht mehr gewinnen kann.

". Eine kleine Mehrheit von 52 Prozent habe im EU-Referendum für 'Leave' gestimmt.

'Die Briten haben gesprochen', sagte der Moderator, 'und die Antwort ist: Wir sind raus. ' So begann vor zehn Jahren eine äußerst turbulente Periode in der Geschichte Großbritanniens – die bis heute anhält. Was der Entscheid bedeuten würde, darüber wurde damals heftig gestritten. Viele der Prognosen lagen falsch.

Andererseits trat die wirtschaftliche Apokalypse, vor der manche EU-Anhänger panisch gewarnt hatten, nicht ein. Es sind vor allem die Brexiteers, die heute, wie man in Großbritannien sagt, exemplarisch ist die Wunschvorstellung von Daniel Hannan. Wie viele seiner Gesinnungsgenossen sagte der glühende Brexit-Fan und Europaabgeordnete eine boomende Wirtschaft voraus, eine gestärkte Demokratie, mehr Freiheit, bessere Beziehungen mit den Nachbarländern.

Mit poetischer Passion beschreibt er den Brexit als den Moment, in dem die Briten eine Tür aufmachen und, geblendet vom Sonnenlicht, eine Sommerwiese mit zwitschernden Vögeln sehen würden. Das ist nicht unbedingt das Bild, das sich bei einem Blick auf die Insel im Jahr 2026 aufdrängt. Deutlich stimmiger wäre eine verregnete Einöde, in der ein zerrissener Union Jack schief in einer Pfütze steht, Gewitterwolken am Horizont.

An den desolaten Zuständen, die sich derzeit in Großbritannien zeigen, ist zwar nicht der Brexit allein schuld. Aber er hat viele Entwicklungen angestoßen oder beschleunigt. Bekannt sind die wirtschaftlichen Schäden. Besonders schwer sind Exportunternehmen getroffen worden, weil ihnen die Zollbürokratie zusätzliche Kosten verursacht.

Auch sind die Investitionen scharf zurückgegangen, und die Produktivität hat gelitten, weil Firmen weniger Ressourcen für produktive Aktivitäten haben. Experten schätzen, dass der Brexit die Wirtschaftsleistung pro Kopf um sechs bis acht Prozent geschrumpft hat. Ebenso wichtig sind die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen des EU-Referendums.

Die Frage, wie eng die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sein sollen, war vor der Referendumskampagne für viele Briten eher uninteressant und esoterisch; aber in den vergangenen zehn Jahren ist sie identitätsstiftend geworden, wie die Politologin Sara Hobolt in einem neuen Buch schreibt. Der Brexit habe zur Konsequenz gehabt, dass 'Leaver' und 'Remainer' zu 'sozialen Gruppenidentitäten' geworden sind, die die Parteiloyalität teilweise ersetzt hätten. Das hat auch die Zersplitterung der Parteienlandschaft befördert.

Das traditionelle Zweiparteiensystem, bei dem Labour und Tories jeweils die große Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, ist in den vergangenen Jahren immer mehr zerbröckelt. Drittparteien sind auf dem Vormarsch, sowohl links wie rechts. Schaut man sich die derzeitigen Meinungsumfragen an, bewegen sich Labour, die Tories und die Grünen zwischen 16 und 18 Prozent, etwas weiter abgeschlagen die Liberaldemokraten bei rund 12 Prozent.

Einsam an der Spitze liegt die Rechtspartei Reform UK von Nigel Farage – und das ist mitunter die entscheidendste Folge des Brexit-Votums: Der Aufstieg der radikalen Rechten. Das Brexit-Votum hat wie ein Katalysator gewirkt für Kräfte, die zuvor schon existierten, aber weitgehend unter der Oberfläche blieben – Nationalismus, Migrationsfeindlichkeit, Rassismus. In den Jahren nach dem Referendum wurde die britische Politik immer stärker von diesen Trieben geprägt.

Der Soziologe Bobby Duffy vom King's College in London sagt, der Brexit sei wie der Moment gewesen, in dem jemand von einer weichen Droge auf Heroin umsteigt. Die Tories drifteten immer mehr in den Rechtspopulismus ab, während rechts davon eine Konkurrenz erwuchs, in Form der Brexit-Partei, die später zu Reform UK wurde. Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Leave-Wähler heute Reform UK unterstützen.

Nachdem die Migration nach dem Referendum für die Briten immer weniger wichtig wurde, sorgte dieser Aufstieg der Rechten dafür, dass es in der öffentlichen Debatte wieder zum wichtigsten Thema wurde. Die Rhetorik wurde zunehmend extrem – führende Politiker sprachen beispielsweise von einer 'Invasion' der britischen Küste. So wurden fremdenfeindliche Haltungen legitimiert – in diesem Sinn sind auch die rassistischen Krawalle, von denen Großbritannien seit einigen Jahren regelmäßig erschüttert wird, eine langfristige Konsequenz des Brexit-Votums.

Was den Brexit-Entscheid selbst angeht, so haben die Briten hingegen schon längst damit abgeschlossen. Spricht man die Leute auf den Entscheid von 2016 an, erntet man in der Regel ein genervtes Augenrollen, manchmal einen Seufzer





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brexit Consequences Economy Society Politics Radical Right-Wing Parties Nationalism Migrationsfeindlichkeit Rassismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nachwahlsieg von Andy Burnham heizt Führungskrise bei Labour anAndy Burnham hat die Nachwahl im Wahlkreis Makerfield gewonnen und kann dadurch eine Führungswahl gegen Premierminister Keir Starmer erzwingen. Während Starmer unter wachsendem Druck steht, gilt Burnham als beliebter Herausforderer vom linken Parteiflügel. Die Nachwahl wurde durch den Rücktritt eines Abgeordneten ermöglicht, um einen Führungswechsel zu initiieren. article is a rewrite of the provided German news text, which discusses consequences for the UK political landscape.

Read more »

10 Jahre Brexit: Die wechselvolle Geschichte zwischen Großbritannien und der EUVor zehn Jahren stimmten die Briten für den Brexit. Ein Rückblick auf die wechselvolle Beziehung zwischen Großbritannien und der EU – vom Beitritt 1973 bis zum Austritt 2020.

Read more »

Brexit bremste britische Wirtschaft um 6 ProzentBrexit bremste britische Wirtschaft: Laut aktueller Bank-of-England-Studie sank das Wachstum um 6 Prozent, Folgen sind noch nach zehn Jahren spürbar.

Read more »

Die Versprechen des Brexit haben sich nicht erfülltZehn Jahre nach dem Brexit ist klar, dass die Versprechen der Brexit-Kampagne sich nicht erfüllt haben. Die britische Wirtschaft hat geschwunden, der Zugang zum EU-Markt ist verloren gegangen und die Vorteile des Austritts sind nicht zu sehen.

Read more »