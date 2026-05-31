Brennerstrecke: Sanierung in zwei Phasen statt sechsmonatiger Vollsperrung

Die Deutsche Bahn hat die Generalsanierung der wichtigen Brennerstrecke zwischen München und Rosenheim neu geplant. Statt einer kompletten Sperrung im ersten Halbjahr 2028 werden die Arbeiten auf zwei kürzere Phasen in den Jahren 2028 und 2031 verteilt. Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel begrüßt die Entscheidung als wichtiges Signal für die Wirtschaft.

Die ursprünglich geplante sechsmonatige Vollsperrung der wichtigen Brennerstrecke für den Güterverkehr im ersten Halbjahr 2028 ist vom Tisch. Die Deutsche Bahn hat sich nach intensiven Gesprächen mit der bayerischen Staatsregierung und Tirol er Vertretern dazu entschlossen, die Generalsanierung der Bahnstrecke München-Rosenheim in zwei zeitlich getrennte Phasen aufzuteilen.

Wie die DB InfraGO mitteilte, erfolgt die erste Bauphase von Mitte Februar bis Mitte April 2028. In dieser Zeit werden die Fernbahngleise komplett gesperrt, um veraltete Stellwerke zu ersetzen sowie Gleise und Weichen zu erneuern. Der überregionale Zugverkehr wird umgeleitet, während im Nahverkehr Ersatzbusse zum Einsatz kommen. Die zweite Etappe ist für das erste Halbjahr 2031 vorgesehen und soll bis zu 16 Wochen dauern, wobei eine kürzere Dauer angestrebt wird.

Im Fokus stehen dann die Erneuerung von Gleisen, Weichen, Oberleitungen, Brücken und Bahnhöfen. Dieser neue Zeitplan soll die Auswirkungen auf den Bahnverkehr minimieren und die Verlässlichkeit der Strecke langfristig sichern. Besonders erfreut zeigte sich Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel über die Entscheidung. Er betonte, dass eine sechsmonatige Sperre des Brennerkorridors eine Katastrophe für den Güterverkehr auf der Schiene gewesen wäre.

Die Reduktion auf zwei Monate im Jahr 2028 sei ein wichtiges Signal für die verladende Wirtschaft, dass auf ihre Anliegen Rücksicht genommen werde. Zumtobel dankte der Deutschen Bahn und insbesondere Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, der mit seinen Kontakten nach Berlin die Weichen für eine gute Lösung gestellt habe. Bereits im Sommer 2025 habe er das Thema bei einem Besuch in München intensiv besprochen. Die bayerische Staatsregierung soll lange für eine solche Planänderung gekämpft haben.

Auch von Seiten der Wirtschaft gab es positive Reaktionen. Der Güterverkehr auf der Brennerachse ist von enormer Bedeutung für den Warenverkehr zwischen Deutschland und Italien, insbesondere im Hinblick auf den im Bau befindlichen Brennerbasistunnel, der die Kapazitäten weiter erhöhen soll. Die Strecke München-Rosenheim zählt zu den wichtigsten Bahnverbindungen Bayerns und ist ein zentraler Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Täglich verkehren hier durchschnittlich 96 Güterzüge, 64 Fernverkehrs- und 132 Regionalzüge.

Die Aufteilung der Sanierung in zwei Phasen ermöglicht es, die unvermeidlichen Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Während der ersten Bauphase 2028 sollen die Fernbahngleise gesperrt werden, während die S-Bahn und der Regionalverkehr weitgehend aufrechterhalten werden können. In der zweiten Phase 2031 werden die Arbeiten dann gebündelt, um die Strecke für die Zukunft fit zu machen. Die DB InfraGO verspricht, die Bauarbeiten so effizient wie möglich zu gestalten, um die Gesamtbelastung für Pendler, Reisende und die Wirtschaft zu verringern.

Mit diesem Kompromiss ist es gelungen, die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen und einen verlässlichen Fahrplan für die Modernisierung dieser lebenswichtigen Verkehrsader zu erstellen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die zweiphasige Sanierung tatsächlich reibungslos verläuft und die angestrebten Verbesserungen bringt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brennerstrecke Sanierung Güterverkehr Deutsche Bahn Tirol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erstes Wasserstoff-Offroader der Welt aus ÖsterreichWasserstoff statt Benzin: Ein neues Spezialfahrzeug aus Österreich soll zeigen, wie emissionsfreie Offroad-Mobilität aussehen könnte.

Read more »

Hans Niessl erwägt überparteiische Kandidatur für das Bundespräsidentenamt 2028Der frühere burgenländische Landeshauptmann und aktuelle Sport Austria‑Präsident Hans Niessl spricht von einer überparteilichen Plattform für eine mögliche Bundespräsidentenwahl 2028. Er fordert Reformen zur Entlastung des Mittelstandes, kritisiert zunehmende gesellschaftliche Gräben und will als aktiver Präsident den politischen Konsens stärken, ohne als reiner SPÖ‑Kandidat anzutreten.

Read more »

86,27 Prozent! Hergovich als SPÖ NÖ-Chef wiedergewähltSPÖ Niederösterreich: Sven Hergovich mit 86,27 Prozent als Parteichef bestätigt. Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Landtagswahl 2028.

Read more »

Badelt zu Budget: „Muss um jede Million gerungen werden“Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Samstag bekanntgegeben, dass die Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/2028 abgeschlossen sind. Das Budgetbegleitgesetz, mit dem ein guter Teil der Einsparungen auf den Weg gebracht werden soll, steht aber noch nicht.

Read more »