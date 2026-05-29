Brennerautobahn am Samstag gesperrt - Bürger demonstrieren gegen Verkehrsaufkommen

Am Samstag blockiert eine Bürgerdemo die Brennerautobahn (A13) von 11 bis 19 Uhr. Die Anwohner des Wipptals protestieren gegen wachsende Lkw‑ und Verkehrsbelastung, fordern strengere Lärmschutz‑ und Mautregeln und warnen vor kilometerlangen Staus auf Alternativstrecken.

Die Brennerautobahn (A13) - die zentrale Nord‑Süd‑Verbindung der Alpen - wird am kommenden Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr wegen einer Bürgerdemo gesperrt sein. An einem normalen Werktag passieren in diesem Zeitraum Zehntausende Fahrzeuge die Strecke, doch die Anwohner des Wipptals wollen mit der Blockade ein deutliches Signal gegen das zunehmende Verkehr saufkommen senden.

Die Demonstration ist von 13.00 bis 16.30 Uhr geplant und findet sowohl auf der Autobahn selbst als auch an den Ein- und Ausfahrten in Matrei am Brenner statt. Dort werden zudem ein bereits erarbeitetes Transitpapier präsentiert, das unter anderem strengere Lärmschutzmaßnahmen, die Beibehaltung von Nacht‑ und Wochenendfahrverboten sowie eine Erhöhung der Lkw‑Maut fordert.

Die Organisatoren hoffen, dass die vorherige, umfassende Information der Verkehrsteilnehmer zu geringeren Störungen führt, doch die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ warnen bereits jetzt vor kilometerlangen Staus, insbesondere auf der Tauernautobahn (A10), die voraussichtlich stark überlastet sein wird. Alternativrouten über den Felbertauern oder den Reschenpass können das Verkehrsaufkommen nicht aufnehmen; Reisende sollen stattdessen über das Inntaldreieck bei Rosenheim und über Verona umfahren.

Bereits am Freitag kam es auf der A13 zu langen Staus in Südrichtung, und für den Folgetag wird ein noch stärkeres Verkehrsaufkommen erwartet, da in Bayern und Baden‑Württemberg weiterhin Schulferien sind, während in Italien ein langes Wochenende ansteht. Auch die Brennerautobahn in Italien wird von 10.30 bis 20.00 Uhr gesperrt, und in ganz Tirol gilt für Lkw über 7,5 t bereits ab 9.00 Uhr ein Fahrverbot.

Ein Sicherheitskonzept garantiert, dass Einsatzfahrzeuge die Autobahn weiter benutzen können, während das Rote Kreuz einen Notfall‑Zugtransport bereitstellt, falls die Straße blockiert bleibt und Hubschrauber wegen schlechten Wetters nicht fliegen können. Laut ASFINAG wurden im Vorjahr rund 2,5 Millionen Lkw auf der mautpflichtigen Brennerstrecke registriert - ein Anstieg von etwa 40 % seit 2010. Der Verkehrsclub Österreich verzeichnete im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 4,5 %.

Der Lkw‑Transit über den Brenner ist damit deutlich stärker belastet als der gesamte Lkw‑Transit in der Schweiz, was den Unmut der rund 15.000 Anwohner des Wipptals weiter anheizt. Viele von ihnen leben direkt an der Autobahn und sind täglich mit Lärm, Feinstaub und häufigen Staus konfrontiert. Der Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, hatte zunächst Schwierigkeiten, die Demo zu genehmigen, da die Bezirkshauptmannschaft zweimal ein Veto einlegte.

Das Tiroler Landesverwaltungsgericht hob diese Entscheidung jedoch auf und betonte, dass ein Verbot der Versammlung wegen hoher Verkehrsbelastung die Grundrechte auf Versammlungs‑ und Meinungsfreiheit absurd ausschließe. Die Demonstration wurde schließlich genehmigt, jedoch dürfen Politiker nicht als Redner auftreten. Die Behörden erwarten, dass die Sperrung zwar zu kurzfristigen Engpässen führt, aber langfristig das Bewusstsein für nachhaltige Verkehrslösungen im Brenner‑Korridor stärkt





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Brennerautobahn Verkehrsproteste Lkw‑Maut Stau Tirol

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