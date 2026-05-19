Brekner Paletten Logistik GmbH in Weistrach zahlt Insolvenz an: Lieferengpässe und Preisdruck als Gründe

Die Brekner Paletten Logistik GmbH, ein Unternehmen im Bereich Ankauf, Tausch und Handel mit Paletten, hat Insolvenz angemeldet, was folgende Ursachen hervorgerufen hat: - Lieferengpässe bezüglich bestimmter Hilfsstoffe, insbesondere sind kaum Gebrauchtpaletten verfügbar. - rückläufige Umsätze aufgrund des erheblichen Preisdrucks in der Branche. Die Insolvenz wurde am Landesgericht St. Pölten am 19. Mai 2026 eröffnet. 80 Gläubiger und 19 Kollegen sind betroffen. Laut KSV1870 sind dies 2 Angestellte, 16 Arbeiter und 1 Lehrling. Obwohl die genaue Höhe der Verbindlichkeiten derzeit noch nicht bekannt ist.

Die Brekner Paletten Logistik GmbH, ein Unternehmen im Bereich Ankauf , Tausch und Handel mit Paletten, hat Insolvenz angemeldet, was folgende Ursachen hervorgerufen hat: - Lieferengpässe bezüglich bestimmter Hilfsstoffe, insbesondere sind kaum Gebrauchtpaletten verfügbar.

- rückläufige Umsätze aufgrund des erheblichen Preisdrucks in der Branche. Betroffen sind laut KSV1870 rund 80 Gläubiger und 19 Mitarbeiter. Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten ist derzeit nicht bekannt. Der KSV1870 meldete, dass die Insolvenzursachen auf geopolitische Ursachen zurückzuführen sind, die für die Schuldnerin nicht beeinflussbar sind.

Peter Stromberger vom KSV1870 gab bekannt, dass das Unternehmen seine Fortführung und einen Sanierungsplan mit einer angebotenen Quote von 23 Prozent beantragt hat.

"Das Unternehmen gibt an, Maßnahmen zur Sanierung oder Umsatzsteigerung umzusetzen und damit eine Sanierung des Unternehmens anzustreben", so Peter Stromberger. Die Realisierbarkeit des Sanierungsplanes wird nun vom KSV1870 eingehend geprüft.





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